Школьникам 200 стран мира перестанут продавать калорийную газировку

К 2012 году PepsiCo перестанет поставлять в школьные буфеты свою калорийную газировку, заменив ее в начальной школе водой, обезжиренным молоком, а также соками без добавления сахара.

Эта мера коснется школ более чем в 200 странах мира, сообщает The Wall Street Journal. PepsiCo объявила о своих намерениях в тот же день, когда первая леди США Мишель Обама обратилась к производителям продовольствия с призывом снизить содержание жиров, соли и сахара в выпускаемых ими продуктах, а также ограничить продвижение продаж вредной продукции среди детской аудитории, пишет NEWSru.com.

«Нам нужно, чтобы вы произвели не косметические изменения, а полностью переосмыслили ассортимент предлагаемой продукции, по-другому подходили к информации, которую вы предоставляете потребителям, и особенно детям», — сказала Обама.

Pepsi, второй крупнейший производитель газированных напитков, и Coca-Cola, лидер рынка, в 2006 году приняли руководство о прекращении продаж сладких напитков в американских школах. Всемирная кардиологическая федерация, борющаяся с ожирением у детей, добивается, чтобы напитки с добавлением сахара были исключены из продажи во всех школах для учащихся в возрасте до 18 лет включительно, напоминает BFM.ru.