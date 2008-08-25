Сезон сбора лесных даров только начался, а счёт пострадавших уже идёт на десятки

Не обошлось и без летальных исходов. В Гродненской области из 4 пострадавших одного спасти не удалось.

Когда в Гродненскую больницу скорой помощи доставили пациента с тяжёлым отравлением, шансов на выздоровление у него уже не было. Как выяснилось, накануне, пострадавший попробовал собранные в лесу грибы. Борьба за жизнь больного длилась почти двое суток.

Причина летального исхода, утверждают медики, позднее обращение за помощью. При отравлении грибами каждая минута на счету. Вызывать скорую необходимо сразу же после появления первых симптомов интоксикации.

Первые случаи отравлений, ещё только в начале грибного сезона, специалисты связывают с появлением ядовитых грибов, которые внешне не отличаются от съедобных. По долгу службы, лесничий Алексей Войтехович досконально изучил пользу и вред лесных даров. Однако и он в последнее время заготавливает грибы избирательно. Сегодня ни один грибник не застрахован, от ошибки, котороя может стоить жизни.

Самый ядовитый гриб у нас это бледная поганка. Как утверждают учёные, за последние года она настолько мутировала, что стала похожа на многие съедобные грибы. В частности на сыроежку обыкновенную. По этому любителям тихой охоты может быть вообще

