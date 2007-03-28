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Сельхозпредприятия вырабатывают иммунитет к радионуклидам

28 марта 2007 11:09
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Белорусские парламентарии знакомятся с выполнением в аграрном секторе мероприятий по минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Выездное заседание проходит 28 марта в Могилевской и Гомельской областях. Запланировано посещение хозяйств Краснопольского, Костюковичского и Брагинского районов. Одним из ключевых направлений обсуждения является переспециализация сельхозпредприятий. В частности, речь идет о переходе животноводческих хозяйств на выращивание пород, более устойчивых к накоплению радионуклидов. Аналогично рационализируется выбор культур в растениеводстве. Помимо этого, совершенствуется социальная сфера, условия проживания, особенно для молодых специалистов, которые едут работать на эти территории.
# Здоровье

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