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Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией

08 июля 2008 07:44
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Он отмечается последние три года, но сам термин "аллергия" появился в 1906-м – его предложил австрийский педиатр Клеманс Перке.

С этого момента аллергология выделилась в самостоятельную науку. Современные ученые до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос: каковы причины развития и роста числа аллергических заболеваний. По данным специалистов, этому способствует ухудшение экологии в мире, широкое применение в быту химпрепаратов, бесконтрольное использование лекарственных средств и многое другое.

Пока не существует ни одного метода лечения, который полностью излечивал бы от аллергии. И страдающих заболеванием с каждым годом становится больше. Если в 2006 году только в Минске за помощью к специалистам обратилось более 22 тысяч больных, то в 2007-м – уже на 2 тысячи больше. В этой связи Минздрав Беларуси намерен открыть новые пункты для приема больных.

# Здоровье # Аллергия

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