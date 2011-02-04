Сегодня День борьбы против рака

Внимание мирового сообщества сегодня приковано к одному из самых серьезных заболеваний на планете. Ежегодно 4 февраля объявляется Днем борьбы против рака, который по-прежнему уносит миллионы жизней.

Основная цель акции — напомнить, что риск развития этого недуга можно потенциально снизить на 40%. Нужно лишь отказаться от курения, алкоголя и обратиться к здоровому образу жизни.

Беларусь стоит в ряду стран, где накоплен достаточный опыт в диагностике и лечении рака. В стране действует Госпрограмма профилактики и лечения онкозаболеваний. Сегодня она позволяет большинству пациентов получать лечение дома, не прибегая к помощи зарубежных специалистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».