Санитарно-эпидемиологические службы республики подвели итоги работы

За прошлый год количество инфекционных заболеваний в стране снизилось более чем на 6%.

Ушли в прошлое 20 форм инфекций, среди которых полиомиелит, холера и сибирская язва. Профилактика ВИЧ сократила число инфицированных в Беларуси в полтора раза. В настоящее время в республике принимаются меры по предотвращению появления птичьего гриппа. Разработан соответствующий план мероприятий. На птицефабриках имеется специальная техника и оборудование, а также необходимая спецодежда. Дежурят специалисты, которые предоставляют информацию об эпидемической обстановке в ветеринарные инспекции. Специальный инструктаж прошли все работники поездов и авиалиний.

Тем временем на Гомельщине проходят областные учения по ликвидации условного очага птичьего гриппа. В них принимают участие подразделения МЧС, ветеринарная и санитарно-эпидемиологическая службы, а также медучреждения и правоохранительные органы. Условные очаги птичьего гриппа обнаружены на Гомельской птицефабрике и на частном подворье деревни Терешковичи. Во время учений службы отрабатывают практические навыки предупреждения и ликвидации подобной ЧС, а также используют техническое и информационное взаимодействие структур.