Санитарно-эпидемиологическая служба республики отметила 80-летие

Торжества прошли 17 ноября в БГУ. Почетными грамотами "Отличник здравоохранения" и премиями награждены ведущие специалисты санитарных служб Беларуси. Поздравить коллег приехали также ведущие эпидемиологи из Молдовы и Украины. К юбилею службы была приурочена и Международная научно-практической конференция. На ней были подведены итоги работы белорусских эпидемиологов. Так, только за последние пять лет в стране почти ликвидирован вирус полиомиелита, в десятки раз снижены случаи заболеваемости корью и краснухой, не наблюдается летальных исходов от столбняка. Ежегодно Беларусь тратит до 6 млн. долларов из государственного бюджета на вакцинацию населения, являясь единственной страной на всем постсоветском пространстве, которая полностью покупает вакцины за счет средств госбюджета.