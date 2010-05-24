Самое безопасное в кондитерском ассортименте – зефир, а от карамели стоит вовсе отказаться

Склонность к сладкому, как утверждают специалисты, заложена в человеке генетически. Более того, сладкое нам необходимо.

Даже взрослые проблемы легко тают под слоем крема и взбитых сливок. Что уж говорить о детях, когда заварные и песочные, бисквитные и слоеные – пирожные и торты всех размеров и цветов радуги – выглядят так заманчиво и вкусно.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники

У сладостей есть как полезные свойства, так и отрицательные. Отрицательные свойства, как правило, перевешивают положительные. Но полностью ограничивать ребенка в сладостях не стоит, потому что положительные эмоции для ребенка важны. Но сладости лучше покупать на ягодно-фруктовой основе. После года, первое сладкое, с которым знакомится ребенок – это муссы, зефир, пастила, варенье.

Итак, до годовалого возраста сладкая жизнь для малыша – табу. Тем, кто постарше, в кашу можно добавить немного сахара, а к чаю предложить что-нибудь вкусненькое. Самое безопасное из кондитерского ассортимента – это зефир, поскольку производится он на фруктово-ягодной основе и в составе имеет пектин.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники:

Пектин обладает положительными свойствами на моторику желудочно-кишечного тракта. Имеется фактор, который способствует усвоению бефидо и лакто бактерий. Также он может выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов и вредные продукты обмена. Зефиру отдается предпочтение, но надо внимательно читать упаковку и избегать зефира, в который входят ароматизаторы и красители.

Знакомство с конфетами должно произойти не раньше, чем ребенку исполнится 3 года. И сразу отложите в сторону карамель, которая вообще не содержит ничего полезного. Если у малыша нет склонности к аллергии, то из всех сладких зол лучше выбрать все-таки шоколадное.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники:

Шоколад содержит достаточно жиров, что повышает нагрузку на печень, поджелудочную железу. Но он также содержит антиоксиданты, участвует в процессе обмена веществ, стимулирует иммунную систему, способствует выработке сератонина, как гормона положительных эмоций. Масло какао, которое входит в шоколад, обладает откашливающим действием.

При этом даже школьникам педиатры определяют безопасный сладкий максимум одной-двумя конфетами в день. Не стоит предлагать детям и лакомства с жирным кремом. Идеальный вариант, когда кондитерские сладости заменяются курагой, изюмом, черносливом и орешками.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники:

Часто родители спрашивают про мед. Он обладает множеством целебных свойств, но является сильным аллергенам. Поэтому до трехлетнего возраста мед не вводится в рацион ребенка. Он может входить в состав детского печенья или каш, но там его количество минимально. После трех лет можно давать мед, но ограничивать: 1-2 чайные ложки в день.

Сладкий запретный плод заманчив вдвойне. Поэтому многое в отношении ребенка к конфетам и пирожным зависит от поведения взрослых и традиций питания, принятых в семье. Нередко, если малыш мало и неохотно ест, родители подслащивают ему практически всю еду. На сладкой каше такие детки растут как на дрожжах – на радость бабушкам и к ужасу педиатров.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники:

Именно у этих детей в более старшем возраст, идет нарушение вкусового восприятия. Они не могут есть не подслащенную пищу, набирают в день больше калорий, чем тратят. В дальнейшем это может приводить к серьезным проблемам.

Помните, что вкусовые привычки формируются у детей до 3 лет. Если в этом возрасте вы привьете вкус малышей к полезной и здоровой пище, он и в будущем не станет отказываться от овощей и фруктов в пользу конфет и пирожных.

Конечно, сам по себе сахар – не яд, а сладости – не запретный плод. Но только в том случае, если вы сможете воспитать в ребенке чувство меры и культуру питания. И одно из главных правил, которое просят усвоить педиатры – чтобы сладкое не стало причиной кариеса, приучите малыша после съеденной конфеты полоскать рот водой, а еще лучше – чистить зубы. Тогда сладости на столе не принесут горечи в жизни!