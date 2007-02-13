Самая древняя болезнь - язва желудка

Британские ученые из знаменитого университета Кембриджа установили, что первой болезнью, которой начал страдать человек, была язва желудка.Они обнаружили, что древнейшей болезнетворной бактерией, способной поражать человека, является микроорганизм, который и вызывает желудочную язву. Впервые она появилась около 100 тыс. лет назад. А уже спустя 40 тыс. лет эта бактерия получила широкое распространение во время перемещения первобытных племен из Африки в Европу и на Ближний Восток.