Прямой эфир

Самая древняя болезнь - язва желудка

13 февраля 2007 12:08
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Британские ученые из знаменитого университета Кембриджа установили, что первой болезнью, которой начал страдать человек, была язва желудка.Они обнаружили, что древнейшей болезнетворной бактерией, способной поражать человека, является микроорганизм, который и вызывает желудочную язву. Впервые она появилась около 100 тыс. лет назад. А уже спустя 40 тыс. лет эта бактерия получила широкое распространение во время перемещения первобытных племен из Африки в Европу и на Ближний Восток.
# Здоровье

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