Сахарный диабет неизлечим – количество больных в Беларуси возрастает

Количество больных сахарным диабетом стремительно увеличивается, в мире на сегодняшний день насчитывается свыше 250 млн человек. В нашей республике в 2010 г.– около 200 тыс. больных.

Диабет - опасное и коварное заболевание, последствия которого могут быть самыми печальными: диабет сокращает жизнь на 5-10 лет, у больных поражаются мелкие кровеносные сосуды, и это может вызвать сердечную недостаточность, поражение конечностей, особенно ног и ступней, слепоту, болезни почек, нервной системы, инсульты. Поэтому медики во всем мире предупреждают людей об опасности, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Артур Григорович, главный врач областного эндокринологического диспансера Бреста:

Много и вкусно покушать, не отказывая себе в жирных и сладких продуктах, полежать на диване вместо того, чтобы сходить в бассейн или тренажерный зал, влить в себя столько алкоголя, чтобы собственному организму «жарко стало» – это, конечно, очень приятно, но расплачиваться за веселую жизнь приходится собственным здоровьем. Сахарный диабет неизлечим. Если человек получил это заболевание – по наследству или собственными «стараниями», – оно останется с ним до конца дней. Когда инсулинопродуцирующие клетки истощаются, больной должен получать инсулин извне. При диабете 1 типа – это инъекции, при диабете 2 типа препараты могут быть как инъекционными, так и таблетированными. Симптомы довольно специфические: повышенная жажда (человек выпивает более 3 л воды в сутки), сухость во рту, повышенное мочеиспускание, сильный зуд кожных покровов без видимой причины, общая слабость, недомогание, беспричинная потеря веса. Если человек ощущает подобные проявления, необходимо немедленно обратиться к врачу – участковому терапевту.