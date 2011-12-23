Зоя Забаровская, доцент первой кафедры внутренних болезней БГМУ, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук:

Сахарный диабет — это группа заболеваний, которые характеризуются тем, что у пациентов, которым мы выставляем диагноз «сахарный диабет», стойко повышен уровень глюкозы в крови. Обусловлена данная ситуация нарушением углеводного обмена. Здесь задействован инсулин. Инсулин — это гормон, который помогает глюкозе, поступающей в организм с пищей, попасть в каждую клеточку нашего тела. Но поджелудочная железа диабетика не вырабатывает нужное количество инсулина, либо этот гормон имеет ненадлежащее качество. Зоя Забаровская:

В Республике Беларусь мы используем рекомендации, которые нам предлагает Всемирная организация здравоохранения. И согласно этим данным мы выделяем сахарный диабет первого типа, то есть это диабет молодых людей, наиболее распространенный сахарный диабет второго типа, диабет взрослых людей. Также входят в рубрику заболеваний, которые мы классифицируем как сахарный диабет, другие нарушения углеводного обмена: панкреатический диабет, MODY-диабет и другие нарушения, которые сопровождаются нарушением уровня глюкозы в крови. Что же уводит человека за черту «несладкой» жизни? Непредсказуемая генетика или банальные человеческие слабости? Конечно, наследственно обусловленные случаи заболевания нельзя сбрасывать со счетов. Однако их процент ничтожно мал по сравнению со случаями тысяч людей, которые заработали эту болезнь неправильным образом жизни. Зоя Забаровская:

Причины совершенно банальные. Причины развития сахарного диабета второго типа заключаются в том, что современный человек стал питаться совершенно по-другому, чем когда-то ранние поколения питались. Во-первых, это обусловлено тем, что основной прием пищи происходит в вечернее время, а не в первой половине дня, когда требуется основное потребление продуктов питания. А во-вторых, тем, что очень много людей перешли на рафинированные продукты питания. Ольга Салко, заместитель главного врача организационно-методической работе РЦ медицинской реабилитации и бальнеолечения:

Это малоподвижный образ жизни. Это человек с избыточной массой тела, который перехватывает где-то еду на ходу, часто это какие-то фастфуды. Это занятой человек, который не может нормально поесть в течение дня, поэтому приходит вечером домой, начинается вкусная еда. Конечно, если целый день не есть, то человек захочет поесть вечером. Он наедается. Пока он успевает насытиться, еды получается гораздо больше, чем поджелудочная железа может переработать. Потом за ночь вся избыточная группа, которая поступила в кровь, откладывается в виде жира. Запускается своеобразный такой порочный круг, когда ожирение ведет к инсулинорезистентности, а инсулинорезистентность — к ожирению.

Впрочем, лишний вес лишнему весу рознь, ведь не каждый человек, имеющий избыток массы тела, заболевает сахарным диабетом. Ольга Салко:

Чаще всего это люди с избыточным весом, так называемым андроидным ожирением, когда идет отложение жира в область живота. Поэтому очень важно измерять не только рост и вес, как делают у нас обычно, но и объем талии, поскольку это один из показателей именно висцерального ожирения андроидного типа. Так что срочно вставайте со своих диванов, берите в руки сантиметр и измеряйте объем талии. Это одно из главных мерил степени риска развития сахарного диабета. Для женщин угрожающим можно назвать объем талии больше 88 сантиметров. Для мужчин — более 102 сантиметров. Сейчас очень важно и актуально формировать группы риска по любым заболеваниям. В группу риска по развитию сахарного диабета второго типа кто входит? Зоя Забаровская:

В первую очередь, если мы возьмем возраст. Чем старше мы становимся, тем выше риск развития сахарного диабета второго типа. Дальше пол. Женщины подвержены более серьезному развитию данного заболевания. К факторам риска вне зависимости от пола относится нарастание массы тела. Чем больше масса тела отличается от идеальной, тем выше становится риск развития диабета. Наиболее распространенным является сахарный диабет второго типа. Каков механизм его развития? Почему он возникает у тех или иных людей? Зоя Забаровская:

Сахарный диабет второго типа — это диабет, который развивается у взрослых людей после 35 лет. Даже сейчас говорят, что это дань тем возможностям цивилизации, которые мы получили. Второй тип диабета развивается очень интересно. Сначала отмечается инсулинорезистентность. Дальше идет неправильная работа бета-клетки островков Лангерганса, которая выделяет инсулин. За счет дисфункции этой бета-клетки формируется нарушение углеводного обмена. Чем интересен сахарный диабет второго типа? Клинически он сначала не имеет таких ярких проявлений. У людей, имеющих группу риска, то есть избыточный вес, неправильный режим питания, гиподинамию, артериальную гипертензию или сердечно-сосудистую патологию, развивается инсулинорезистентность, которая диагносцируется только при лабораторных исследованиях. Обезвоживание и чувство голода, усталость и быстрая утомляемость — так заявляет о себе обессиленный от недостатка энергии организм диабетика. Эта клиническая картина позволяет заподозрить у пациента повышение глюкозы в крови. Существуют какие-то более ранние симптомы и более ранние осложнения? Зоя Забаровская:

Да, существуют. Просто надо обращать на это внимание. Появление фурункулеза, каких-то гнойничковых или трофических изменений на коже. Зуд кожи — один из важных симптомов. Жажда, мочеиспускание учащенное, особенно в ночное время. Это такие маленькие симптомы, на которые люди обычно не обращают внимание. Тенденция нарастания массы тела. За полгода человек может увеличить вес от трех до пяти килограммов. Это маленький звоночек, который уже заставит наших пациентов обратиться к доктору, чтобы доктор смог уточнить, есть ли нарушение углеводного обмена, и дать четкие рекомендации. Подтвердить подозрение доктора и пациента по поводу повышенного уровня сахара в крови сегодня не составляет никакого труда. Ольга Салко:

Сдается анализ крови на сахар. Если видят, что уровень сахара уже высокий, тогда анализ повторяется. Если уровень сахара снова высокий, тогда уже ставится диагноз «сахарный диабет». Если он пограничный, где-то на верхней границе нормы, есть факторы риска, то назначается глюкозотолерантный тест для определения глекирования. После его проведения можно поставить диагноз.

Владимир Кравчук, заведующий клинико-диагностической лабораторией:

Здесь используется свойство молекул гемоглобина, которые входят в состав эритроцитов, связывать избыток глюкозы в организме. Эта химически стойкая связь существует весь период жизни самой молекулы гемоглобина. Это примерно три месяца. Поэтому по результатам теста мы можем сказать, что делалось с состоянием углеводного обмена человека на протяжении предыдущих трех месяцев. Если человек нарушил диету, было кратковременное повышение сахара, метод обязательно зафиксирует.

Зоя Забаровская:

Существует в Республике Беларусь клинический протокол диагностики и лечения сахарного диабета, с которым ознакомлены все наши специалисты. Согласно этим рекомендациям у людей, которые имеют группу риска, определяется уровень глюкозы в крови в лабораторных условиях в течение дня. Если глюкоза выше 11,1, тогда проверяется второй раз, и мы ставим «сахарный диабет второго типа». Ольга Салко:

Все люди после сорока лет должны каждый год делать анализ крови на сахар. Мало его сдать, они должны знать уровень сахара в крови. Когда у пациентов спрашиваешь, они говорят: «Да нормальный сахар!» А сколько, никто не знает. Если послушать всех, то в Америке, Европе, как «Отче наш», знают уровень холестерина, уровень сахара, артериальное давление. Наши люди еще не приучены к тому, что нужно знать показатели своего организма. Если человек входит в группу риска, тогда два раза в год. Почему так вахно выявлять сахарный диабет на ранних стадиях заболевания? Чем грозит пациенту выявление на более поздних стадиях? Зоя Забаровская:

Чем раньше мы выявим нарушение углеводного обмена, тем лучше для пациента. Механизмы развития сахарного диабета второго типа очень специфические. Нет яркой клинической картины, утром натощак глюкоза остается в пределах физиологических параметров, она поздно повышается. Идет повышение — мы называем это постпрандиальной гликемией — глюкозы в крови в течение суток, то есть на фоне приемов пищи. Из-за постпрандиальной гликемии формируются сосудистые осложнения со стороны глаз, почек, нижних конечностей. Всего несколько лет жизни с невыявленным диабетом могут обернуться для человека глобальными проблемами со здоровьем. Если груз осложнений придется на почки, закончиться все может хронической почечной недостаточностью. Если на зрительную систему, то могут развиться катаракта, глаукома и даже полная слепота. Елена Ворушило, заведующая офтальмологическим кабинетом:

Это самое грозное осложнение и самое больно бьющее пациента по его социальному статусу, социальной адаптации. Опасно это тем, что вначале человек ничего не чувствует: ни снижения зрения, ни боли, ни дискомфорта. Поэтому обязателен офтальмологический углубленный осмотр независимо от наличия или отсутствия жалоб со стороны пациентов. Это нужно потому, что сначала эти изменения может увидеть только квалифицированный врач и вовремя, я подчеркиваю, именно вовремя провести лазеркоагуляцию сетчатки. Если сетчатка не будет отекать, если сетчатка не будет пропитываться кровью, жидкими элементами крови, у пациента сохранятся хорошие зрительные функции.

Ольга Салко:

Чего мы боимся при диабете? Осложнений, конечно. Не так страшен просто повышенный уровень сахара крови. Пациент может не чувствовать его никогда. Но этот сахар постоянно, методично убивает все сосуды в организме, особенно мелкие сосуды, то есть разъедается стеночка сосудов — поражаются мелкие сосуды. Поэтому самое главное осложнение — микрососудистое осложнение (глаза, почки, ноги). Это то, чего мы боимся: слепота, хроническая почечная недостаточность, ампутация нижних конечностей.

Раз в год необходимо контролировать уровень микроальбуминурии у пациентов с сахарным диабетом для раннего выявления почечных осложнений при диабете. Раз в год должен обязательно посмотреть офтальмолог глазное дно для раннего выявления диабетических осложнений со стороны сетчатки. После такого короткого периода диагностических исследований начинается гораздо более длительный этап — этап лечения. Что из себя представляет лечение сахарного диабета? На что направлено лечение пациента? Зоя Забаровская:

Лечение людей, болеющих сахарным диабетом, комплексное. Сначала конечно, мы должны компенсировать углеводный обмен. С этой целью мы используем такое понятие, как рациональное питание, которое исключает полностью рафинированные углеводы, то есть все, что содержит сахар. Если уровень холестерина повышен, то нужен прием обезжиренной пищи. Если повышен уровень мочевины, мы ограничиваем содержание белка. То есть питание — это основа лечения сахарного диабета.

Поскольку сахарный диабет связан с лишним весом, питание при этом заболевании должно быть рациональным и направленным на похудение. Ольга Салко:

Никто не говорит, что пациент должен голодать, ничего не есть и так далее. Наоборот. Он должен есть часто, но правильно. Ему рассказывают о правильном питании, определяются принципы двигательной нагрузки, которая тоже должна быть обязательно. Это самые первые рекомендации.

Основа диабетической диеты — регулярность приема пищи и уход от высоких калорий. Диабетику, как никому другому, приходится делать выбор между вкусным и полезным. Ольга Салко:

Это же не догма. Никто не говорит о том, что ему никогда в жизни нельзя будет съесть картошку, никогда в жизни нельзя съесть конфету. Все можно, но под контролем. Например, ты можешь съесть конфету, но одну в неделю, померить себе сахар через полчаса и определиться, как твой организм реагирует на эту конфету. Доказано, что физическая активность снижает уровень глюкозы в крови. Однако большинство пациентов с сахарным диабетом — это люди в возрасте, которым бегать и прыгать не позволяют другие проблемы со здоровьем. Впрочем, и для них разработаны рекомендации по повышению двигательной активности. Ольга Салко:

Минимум сорок минут надо ходить. Сорок минут подряд. Если ты ходил четыре раза по десять минут, то это не имеет смысла, поскольку все системы нашего организма, которые направлены на снижение веса, начинают включаться через полчаса от начала нагрузки. Далеко не всем пациентам бывает достаточно диеты и повышения активности, чтобы нормализовать повышенный уровень глюкозы в крови. Таким людям врачи назначают специальное лекарство и инъекции инсулина. Ольга Салко:

Есть разные типы препаратов, но два основных типа, два главных раздела таблетированных препаратов: одни стимулируют выработку инсулина в поджелудочной железе, вторые помогают действовать этому инсулину на периферии. Чаще всего мы комбинируем и те, и другие. Иногда и без препаратов можно обойтись, если это невысокие уровни гликемии. Даже если человеку сразу назначены сахароснижающие препараты, то в этом тоже нет ничего страшного, поскольку самое главное — достичь нормального уровня гликемии, чтобы не возникли осложнения. В любое время дня и ночи, на работе и на отдыхе, больного диабетом сопровождает строгий контролер. Он следит за каждым съеденным кусочком пищи, напоминает, что необходимо сделать укол и выпить таблетку, измерить уровень сахара в крови. Этот контролер — сам пациент. Ольга Салко:

Контроль — это очень важная составляющая лечения. Во-первых, он дисциплинирует пациента, а во-вторых, он помогает пациенту понять, что с ним не так, какое питание больше повышает уровень сахара, какое меньше, какая физическая нагрузка больше способствует снижению сахара. Для этого сейчас есть множество возможностей. Достаточное количество глюкометров присутствует на рынке. Пациент может измерять кровь на сахар несколько раз в день, когда он считает нужным, когда доктор считает нужным.