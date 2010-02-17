С открытием Центра трансплантации органов и тканей Беларуси пророчат настоящий прорыв в медицине

Белорусские медики в лабораторных условиях попробуют выращивать человеческую кожу. В ожоговых центрах пока об этом лишь мечтают. Но если все получится, а в этом ученые не сомневаются, это будет настоящий прорыв в отечественной медицине.

Александр Сиваков, заведующий кафедрой рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

– Данный метод может использоваться при лечении заболеваний периферической нервной системы, радикулиты, невриты.

Луч света и лазерный луч. Боль можно снять и магнитом. Уверены белорусские медики. Это как раз тот случай, когда научная теория стала лечебной практикой.

Александр Сиваков:

– Мы разрабатываем новые методы и способы воздействия импульсным магнитным полем на точки акупунктуры.

Вот эта микстура совместного творчества. 30 разработок ученых – на любой вкус – на здоровье соотечественникам.

Тамара Стельмах, заместитель директора фармацевтического предприятия:

– Для всех наших комплексов рецептуры нам помогали разрабатывать наши белорусские ученые, врачи, профессора, чтобы эти заболевания у людей не возникали.

Безграничные возможности для людей с ограниченными возможностями. Казалось бы, обычную нудную тренировку запросто можно превратить в игру. Виртуальный тренажер – реальный результат. Вот такие машины в реабилитации могут стать поистине «скорой помощью».

Петр Лапаник, директор торгово-производственного частного предприятия:

– С каждым годом видно, что идет развитие медицинской техники, да и самой медицины.

Более сотни видов продукции для гемодиализа. Аналогов такого производства нет на постсоветском пространстве. Эти образцы стали настоящим образцом в сфере импортозамещения.

Василий Бургун, директор белорусско-немецкого фармацевтического предприятия:

– Раньше государство тратило деньги, чтобы это приобрести, мы же сегодня сами изготавливаем и продаем не только нашим потребителям, но и на экспорт.

Препараты от вирусов и простуды. Сегодня наши компании уже готовы конкурировать с европейскими, по цене и качеству.

Елена Янушевская, сотрудник фармакологической компании:

– Шагаем в ногу со временем, производим препараты, которые доступны по цене.

Расширять границы и совершенствоваться. Соглашение о врачебном сотрудничестве с Московской областью сегодня скреплено подписями.

Евгений Болтенков, региональный менеджер биотехнологической компании (Московская область):

– Нам интересно представлять здесь, развиваться, и, надеюсь, в дальнейшем мы будем только закреплять наши позиции. Будем рассматривать здесь создание производства.

Совершенствовать лечение и изобретать новое даже в том, что под грифом «неизлечимо». 90% маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями спасли белорусские врачи.

Юрий Демидчик, ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования:

– Онкология сейчас переживает свой «золотой век», поскольку многие цели, которые ставились прежде, не могли быть решены каким-то иным способом, а вот сейчас такая возможность появилась.

Они не волшебники, но учатся. Белорусским врачам сейчас под силу многое. Трансплантация почек, сердца и печени. В этом году они видят «здоровую» перспективу в операциях по пересадке комплекса сердце-легкие. А с открытием Центра трансплантации органов и тканей Беларуси пророчат настоящий прорыв в медицине.

Ольга Юруть, Сергей Курков, телекомпания СТВ.