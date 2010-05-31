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С 1 июня на всех пачках всех производителей сигарет появится антиреклама

31 мая 2010 14:12
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Почти треть площади упаковки с каждой стороны займет надпись о вреде табака для здоровья.

Также появится информация о содержании смолы и никотина и надпись о запрете продажи сигарет лицам до 18 лет — запрещена.

Алексей Александров, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
– Для людей, которые не являются курильщиками, эта надпись информирует о том, что они приобретают не простой продукт питания, потому что это может показаться так – он продается в продуктовых магазинах, а продукт, который способен вызвать болезни, вызвать зависимость, который сокращает жизнь человека.

# Здоровье

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