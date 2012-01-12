Рост заболеваемости гриппом в Беларуси прогнозируется на конец января – начало февраля

Неустойчивая погода способствует росту заболеваемости. Число обратившихся к медикам за последние дни немного увеличилось, однако пока уровень заболеваемости в пределах нормы.



Вирусную инфекцию чаще всего подхватывают дети, чуть реже – взрослые. Простудный рост прогнозируется на конец января – начало февраля. Циркулировать будут те же разновидности вируса, что и в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Вероника Шиманович, заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

На сегодняшний день уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог по республике и по отдельным регионам. Но, учитывая то, что в соседних европейских странах и в европейском регионе в целом происходит выделение вирусов гриппа из лабораторных образцов, мы ожидаем подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в характерные для нашей страны сроки –конец января – начало февраля.