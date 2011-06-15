Россия ввела ограничения на поставки продукции из 14 стран мира

По итогам лабораторных мониторинга первого полугодия 2011 года режим усиленного контроля введен в отношении 64 предприятий, расположенных в 21 стране мира, в том числе в отношении 19 предприятий в пяти странах Евросоюза. Введены временные ограничения на поставки поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции на предприятия в 14 странах мира, в том числе в пяти странах Евросоюза. В частности, в текущем году временно запрещены поставки в Россию с 10 германских предприятий, пяти бельгийских, двух испанских, одного голландского и одного шведского, сообщает сайт «Россельхознадзора».

Особую обеспокоенность Россельхознадзора вызывает то обстоятельство, что компетентными службами Германии и Евросоюза до настоящего времени (на 15 июня) не выявлены истинные источники загрязнения пищевой продукции высокопатогенным штаммом кишечной палочки, сообщает ctv.by.

Бактерия Escherichia coli (E. coli) часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие как энтерогеморрагическая кишечная палочка (EHEC), могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.

Симптомы вызываемых бактериями EHEC болезней - кровавая диарея, жар и рвота. Большинство заболевших выздоравливают в течение десяти дней, но у незначительного числа пациентов (детей раннего возраста и пожилых людей) болезнь может принять тяжелую форму с угрозой для жизни.

Носителями опасной инфекции является, в основном, крупный рогатый скот и другие жвачные животные. E. coli передается человеку, главным образом, при употреблении зараженных продуктов, таких как сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку мясные продукты и сырое молоко. Кроме того, источниками могут стать фрукты и овощи (фекалии больных животных попадают в водоемы, которые питают почву).

Специалисты отмечают, что эти бактерии погибают при тщательной тепловой обработке продуктов (от 70°С или выше).