Россия стала абсолютным чемпионом по литрболу

В России подсчитали количество выпитого за новогодние каникулы и ужаснулись. На каждого россиянина, включая младенцев, пришлось 2 литра чистого спирта. 50 бутылок водки в год приходится на каждого жителя страны, включая младенца.

Им обоим за сорок и когда-то сорокоградусная жидкость и дяде Леше, и дяде Юре переполнила чаши судеб через край. Жизнь как хмель. Но пришло похмелье. Или еще придет.

Алексею Васильеву сверкающие иномарки и яркие витрины бутиков Москвы душу никогда не грели. В этом мире он редко чувствовал себя в своей тарелке, все больше — в своем стакане.

Алексей Васильев:

Я в детском доме был. Поступил в Институт культуры в Химках. Два курса кончил, третий не заканчивал. Я спился. Почему спился? Влюбился. Вот.

Семьей не обзавелся, прописался в подъездах. Работает уборщиком в переходе центра Москвы. Так и смотрит на жизнь со дна тоннеля – через стеклянное дно бутылки. И светлого ничего не видит.

Юрий Жив:

Люди сами виноваты. Творческие люди немножко любят выпивать, тем более, я 15 лет помимо работы еще и по свадьбам поездил музыкантом. Там тоже без этого дела не обходится.

Без «этого дела» – это без алкоголя. По две бутылки за раз, запои – по две недели, а то и по месяцу. Его жизнь после окончания музыкального училища имени Глинки пошла не на тот лад. Артисту оркестра клавишные и флейту заменили застольные партии. С тех пор вместо нот он стал чаще попадать в милицейские протоколы.

Юрий Жив:

А в результате лечебно-трудовой профилакторий. Три протокольчика и можно сюда оформлять.

В лечебно-трудовом профилактории, что в Дзержинске, Юрий Жив жив и здоров, — не пьет как несколько месяцев. И еще семь впереди – трудовой вахты на местной кухне, чтобы трезвым взглядом оценить, на какой градус еще можно успеть повернуть жизнь.

Юрий Жив:

Есть шанс обдумать, как жить дальше. Тебе же уже не 18 лет. Половина жизни прожита. Хочу вести трезвый образ жизни, по возможности.

Они находятся в разных условиях. Пить или пить – дилемма.

Алексей Васильев:

А знаешь, из-за чего спиваются? От безысходности. Нет перспективы. Да еще вот этот кризис…

То ли кризис, то ли истинно русская черта. Россия стала абсолютным чемпионом по литрболу – то есть по потреблению алкоголя в мире. Пьянство как национальное бедствие. 50 бутылок водки в год приходится на каждого жителя страны, включая младенца. А за новогодние праздники россияне поставили личный рекорд, выпив небывалое количество горячительного. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя подсчитал, во что вылились новогодние каникулы своим гражданам. С 20 декабря по 13 января в России выпили больше миллиарда бутылок пива, восемьдесят миллионов бутылок вина, и больше десяти миллионов — элитных напитков. Суммируя весь этот алкоголь в абсолютные величины, получается на каждого — по 2 литра чистого спирта. Это примерно одна восьмая часть от общегодового потребления.

Тяжело вздыхая, Алексей Васильевич в приемном пункте стеклотары, что в центре Москвы, оценивает объемы выпитого народом в пустых стеклянных единицах. Работают без выходных. Но когда приехала съемочная группа СТВ, приемное окошко закрыли. Многоэтажки из ящиков с бутылками – то, что собрали меньше, чем за новогодние праздники, — здесь считают, что это не лучшая картинка для телевидения.

Сотрудник пункта приема стеклотары:

Москва засирается, спивается. Надо думать правительству о том, что люди потеряли квартиру, потеряли смысл жизни, понимаете? Я не знаю, на что они пьют, но они пьют.

Алексей Александров, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Белорусы повели себя более по-здоровому, нежели россияне. Отдали предпочтение шипучим и игристым винам, а не водке. По данным одиннадцати месяцев прошлого года водки было продано больше, чем в 2008 году, а уже по данным всего года – снижение на несколько процентов. Остается надеяться, что здравого смысла у белорусов больше и что они не докатятся до тех 18 литров, которые, к сожалению, имеет Российская Федерация.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, критическим для здоровья нации является ежегодное потребление восьми литров алкоголя на каждого жителя 15 и старше лет. А вот цифры, которые дает Минторг, удивили сам Минторг. Стабильная кривая роста продаж алкогольной продукции из года в год впервые в 2009 году преломилась на спад. Белорусы за прошлый год купили меньше алкоголя, чем обычно. Продажи снизились почти по всем позициям. Больше всего коньяк, потом вино, даже плодово-ягодные и водка стали пользоваться меньшей популярностью. Минздрав объясняет — нездоровый интерес к алкоголю сбили здоровыми ценами.

Алексей Александров, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Итоги 2009 года показали, что потребление может снижаться, если ценовая доступность его уменьшается. Это та мера, которая позволит людям пить меньше. Здесь вопрос не о жадности, а вопрос о тех действительных мотивах, которые управляют поведением людей.

0.7 за 3600 вместо 3200 белорусских рублей все равно находит своих покупателей. И, несмотря на то, что в каждом магазине отмечают снижение продаж алкоголя, дешевые вермуты или «белые вальсы» все еще уходят ящиками.

Плодово-ягодные вина, они же в народе – чернила — все еще на белорусских прилавках. Уменьшая квоты на производство дешевой продукции, государство стимулирует производителей алкогольной продукции пересмотреть свои маркетинговые стратегии. И уже многие переключились на изготовление своих аперитивов и виски.

Андрей Бутковский, начальник отдела маркетинга предприятия по производству алкогольной продукции:

Продукты, которые раньше импортировались, начинают разливаться на местном рынке, что делает их дешевле для потребителя. Вы привозите тот же виски из Шотландии, здесь его разливаете и предлагает его потребителю по более низкой цене, но того же качества. Это нормальная мировая практика.

Пока нормальная мировая практика вольется в культуру пития, утечет немало воды. За это время, возможно, Юрий Жив освободится из Дзержинского ЛТП и начнет новую жизнь.

Юрий Жив:

Процент риска какой-то есть. Надо себя контролировать. Если появилась тяга к спиртному, надо ложиться в больницу. Если кто-то ложится, чтобы просто полежать, это не поможет, а вот если задаться целью...