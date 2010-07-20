Российские ученые нашли причины роста числа онкологических заболеваний в России

Группа ученых, несколько лет изучавшая причины резко возросшего количества заболеваний у жителей Москвы и Петербурга, поделилась своими выводами с «МК».

Председатель правления Петербургского экологического союза Семен Гордышевский:

С 2000 по 2006 год количество врожденных аномалий у жителей России выросло на 12,8% (имеется в виду взрослое население, дети с такими пороками умирают), онкологических заболеваний — на 11,2%. В два раза увеличилось количество людей с первичными симптомами и признаками отклонений от норм, наблюдается большой рост больных астмой.

Согласно выводам ученых, содержание диоспирина (ароматический углеводород) в атмосфере Москвы превышает предельно допустимую концентрацию больше чем в полтора раза, формальдегидов — в 2—3 раза.

Основные загрязнители — промпредприятия, где при горении выделяются углеводороды и диоксины. Экологи обращают внимание, что самый опасный процесс — сжигание любых отходов, особенно бытовой химии, упаковок из полихлорвинила и поливинилхлорида (в осадке много тяжелых металлов и хлора). Горение резины образует канцерогенную сажу, оксиды серы, цианистый водород, а они вызывают раковые заболевания. При горении нейлона, поролона и других синтетических материалов выделяются вещества, которые могут повлиять на наследственность, систему кровообращения, нервную систему, поразить печень и почки.