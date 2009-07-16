Российские школьники в июле-августе отдохнут в лагерях Минской области

Ребята приедут из Ярославской области России и юго-восточного округа Москвы.

Москвичей 10 августа примет лагерь «Неман» (Столбцовский район), а ярославцев — 18 июля лагерь «Оресса» (Любанский район). Школьники из Ярославской области приезжают на оздоровление в Беларусь уже 9-й год подряд, ежегодно ездят туда и белорусы. Соглашение об оздоровлении детей с юго-восточным округом Москвы подписано недавно, и с 10 по 24 июня молодые танцоры хореографических коллективов «Зорачка» и «Светлячок» отдохнули в международном детском лагере в Москве.

В июне Минская область обменялась школьниками с Нижегородским регионом. Российские ребята с 6 по 23 июня отдохнули в лагере «Нача» (Клецкий район), а белорусские школьники провели лагерную смену в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный» (Нижегородская область).

Лагеря Минской области в летний период работают в четыре смены (одна смена действует от 18 до 21 дня). Наиболее масштабная - первая смена. В этом году уже оздоровились более 50 тыс. человек. Ребята отдыхают в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, в стационарных, палаточных, спортивных, военно-патриотических лагерях. Всего в столичном регионе этим летом планируется оздоровить около 72 тыс. детей, сообщает БЕЛТА.