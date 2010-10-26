РНПЦ детской онкологии: Стоимость лечения в Беларуси значительно ниже, чем в Западной Европе и Израиле

В настоящее время онкологическая служба республики представляет собой единый комплекс. Сюда входит несколько медучреждений, в том числе и центр в Боровлянах.

В настоящее время онкологическая служба республики представляет собой единый комплекс. Сюда входит несколько медучреждений, в том числе и центр в Боровлянах. Вот уже 13 лет здесь оказывают высокоспециализированную помощь детям в возрасте до 18 лет со злокачественными новообразованиями, болезнями крови и врожденным иммунодефицитом. Ежегодно лечение здесь проходят до 5 тысяч пациентов. И более 70% детей и подростков здесь получают шанс на вторую жизнь. По данному показателю Беларусь сравнялась с Италией, Францией, Норвегией, Голландией, Испанией и входит в десятку лучших стран мира. Результаты лечения отдельных видов детских опухолей не уступают ведущим мировым центрам. Все чаще для лечения детской онкологии в нашу страну приезжают иностранцы.

Оксана Романова, заместитель директора Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии:

У нас оказывается высококачественная помощь уровня западных клиник. Мы стараемся лечить наших детей именно по европейским протоколам. Ну и, конечно, цены у нас значительно дешевле, чем, например, в странах Западной Европе или в Израиле.

В настоящее время в Беларуси реализуется Госпрограмма профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2010-2014 годы. На мероприятия текущего года из республиканского и местного бюджетов выделено более 60 миллиардов рублей. Отечественные ученые работают над улучшением качества ранней диагностики и внедрением новых высокотехнологичных методов лечения. Среди них — создание специальной противораковой вакцины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».