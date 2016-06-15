Риск распространения вируса Зика по всему миру очень мал: заявление ВОЗ

Новости Бразилии. Риск распространения вируса Зика по всему миру очень мал. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Обеспокоенность мировой общественности вызвана тем, что Бразилия, где летом пройдут Олимпийские Игры – один из эпицентров распространения вируса.

И туристы могут запросто привезти болезнь из Рио домой. Однако усилия правительства страны, и инспекция показали, что подобный риск крайне минимален, заключили в ВОЗ.