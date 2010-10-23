Республиканский центр гигиены и эпидемиологии: Чем меньше вы находитесь возле микроволновой печи, тем лучше

По словам ведущего инженера лаборатории физических факторов белорусского Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Николая Бабеля, для того, чтобы микроволновые печи соответствовали требованиям биологической безопасности, в аккредитованных лабораториях проводится соответствующая экспертиза.

В первую очередь оценивается плотность энергетической течения, созданной генератором микроволновой печи. Допустимый уровень не должен превышать 10 мкВт/см2. Эти данные размещаются в свидетельстве о санитарно-гигиенической регистрации или свидетельства о государственной санитарно-гигиенической экспертизе - документах, которые акцентируют внимание на том, соответствует ли печка установленным в республике гигиеническим нормативам.



Николай Бабель, ведущий инженер лаборатории физических факторов белорусского Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Мобильный телефон мы вынуждены держать непосредственно возле головы. Для микроволновых же печей норма рассчитывается с расстояния 0,5 м. То есть, в расчет берется то, что в момент работы нашей техники мы находимся не ближе чем за полметра от нее. Понятно, что чем больше расстояние, тем более безопасным для человека будет уровень излучения. Существует еще защита: чем меньше вы находитесь возле печи, тем лучше. Тот, кто слишком опасается за свое здоровье, может просто покинуть комнату на то время, пока печь работает.



Если срок эксплуатации заканчивается, это не значит, что излучение обязательно будет увеличиваться и нужно срочно покупать новую технику. Во-первых, из-за того, что ресурс генератора выработался, может наблюдаться обратная ситуация: снижение уровня излучения. Во-вторых, единственное, за чем нужно следить, - чтобы дверцы всегда плотно закрывались.



Что касается безопасности продуктов питания, приготовленных или подогретых в печи, то с точки зрения физики никакой опасности они представлять не должны. При облучении нагревание происходит благодаря наличию в продуктах жидкости, а точнее, интенсивному движению молекул воды. Другое дело, какой посудой мы пользуемся. Однозначно не предусмотрен пластик или металл. Первый может передать продукту определенные вредные вещества, а другой - вывести печь из строя, пишет «Звязда ».