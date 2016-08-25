Рефлексотерапия: воздействие на какие активные точки поможет снять болевые ощущения?

На нашем теле существуют активные точки, воздействие на которые способно облегчить болевые ощущения различного происхождения.

Лечение, путём воздействия на систему биологически активных точек организма человека, известно как рефлексотерапия.

Важно понимать, что такая наука, как рефлексотерапия, не является панацеей. Она используется как дополнение к базовому лечению. Ускоряет процесс выздоровления, служит помощником в реабилитации на ранних стадиях различных заболеваний в области неврологии, терапии, педиатрии. Эта методика основана на собственном потенциале пациента. А это значит, что мы сами можем снизить болевой порок с помощью точечного массажа, воздействуя большим или указательным пальцем на точку акупунктуры.

Головная боль. Далеко не самое приятное ощущение. Особенно, когда это происходит на работе или в дороге. Точечный массаж прекрасно подойдёт для того, чтобы справиться с этим недугом.

Если вас замучили боли в затылке, следует массировать заднюю часть головы в области шеи. Точка располагается в месте перехода трапециевидной мышцы рядом с костью за ухом в углублении. Производим массаж с двух сторон.

Вы простужены? Снизить симптомы настойчивого сухого кашля поможет массаж точки канала лёгкого.

Обязательно запомните: прежде чем приступить к самолечению, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.