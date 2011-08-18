Ранняя диагностика рака кожи: бесплатная консультация в Беларуси

В Беларуси сегодня стартовала акция, в центре внимания которой — ранняя диагностика рака кожи. На бесплатную консультацию в ближайшие дни смогут рассчитывать все желающие.

Сегодня Юрий Себелянин снял с души груз, который носил на теле уже два года. Опухоль не злокачественная, но удалить нужно.

Юрий Себелянин:

Папиломка была и года два я уже ее ношу с мыслью, что надо пойти к врачу. Но для этого надо идти к терапевту, брать направление. А тут услышал про бесплатную акцию, оказался рядом.

Сегодня и завтра в медучреждениях проходит своеобразный день открытых дверей. Бесплатную консультацию получают все желающие. Только за 20 минут съемки было выписано четыре направления на операцию по удалению родинок. Медики их называют немусами.

Геннадий Ринденок, врач-онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

Бытует мнение, что их нельзя удалять, что это вредно. Но мы работаем в отделении и знаем: вредно только тогда, когда там появилась раковая опухоль. По-нашему, это меланома — страшная злокачественная опухоль.

Примерно в половине случаев развитие меланомы кожи происходит из родинок. Заболевание, как правило, развивается очень быстро и часто дает метастазы.

Александр Жуковец, заведующий отделом РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

Если родиночка существовала очень долго, была маленькая, а за последние полгода-год увеличилась раза в 2-3, корочки появились или пошло шелушение на поверхности этого образования, то нужно оябзательно показаться к врачу, не затягивая.

Врачи констатируют снижение смертности от этого недуга, так как его все чаще обнаруживают на ранних стадиях. Александр за помощью к врачам обратился вовремя.

Юрий Себелянин:

Эта родинка у меня была все время, но потом она стала кровоточить. Жена обратила внимание, и после этого мы сразу же обратились к врачу.

Время для проведения акции выбрано не случайно. Лето — пора отпусков. Кто-то уже вернулся из жарких стран, а кто-то только туда собирается. А ведь именно злоупотребление солнечными лучами в большинстве случаев ведет к развитию рака кожи и меланомы. Так что загорать нужно тоже с умом.

Опухоли часто возникают на открытых участках тела, на лице и руках. Во время акции специалисты расскажут, как правильно вести себя на солнце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгения Шаповал, заведующая отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

Злоупотреблять солнечными лучами онкологи не рекомендуют. Особенно, если у человека светлая кожа или он рыжеволосый, или были повреждения родинок.

Здоровая акция продолжится завтра. И завтра же Александру сделают операцию.

Общереспубликанская акция по ранней диагностике рака кожи стартовала в Беларуси