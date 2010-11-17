Раком кожи минчанки стали болеть чаще: рост на 11% за год

В Минске рак кожи на первом месте среди злокачественных новообразований. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.

За 9 месяцев текущего года показатель заболеваемости раком кожи среди мужчин составил 59,4 случая на 100 тысяч населения, тогда как за аналогичный период 2009-го — 48,4 случая. У женщин дела еще печальнее: 70,8 случая — в этом году и 59,8 — в минувшем. Рост на 11 процентов, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Дмитрий Пиневич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Минчане стали чаще выезжать на отдых в жаркие страны. Генетически мы к этому не адаптированы, все отражается на коже. В последнее время горожане полюбили солярии. Подчас загорают под искусственным солнцем, не проконсультировавшись с врачом, не соблюдая меры. И тогда солярий становится врагом — вместо пользы для здоровья приносит только вред. Подросткам подобные «солнечные» процедуры категорически запрещены.

Что касается меланомы, самого страшного по последствиям из злокачественных новообразований, то многие не придают значения пигментным невусам, родинкам, папилломам… Меланома коварна, очень быстро прогрессирует, дает метастазы в костях, легких, головном мозге. Провоцируют развитие болезни ультрафиолетовое облучение, травмирование пигментных новообразований.

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