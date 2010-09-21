Пять способов привлечь врача работать в поликлинике

На вопросы программы «Большой город» отвечает заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Вячеслав Дмитриевич Шило.
Вячеслав Шило, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Пациенты зачастую не могут попасть к тому или иному врачу из-за дефицита медицинских кадров. Условия работы — основной фактор выбора врача работать в той или иной поликлинике.
На выбор места трудоустройства врача могут повлиять следующие факторы.
Первый: наличие или длительное отсутствие капитального ремонта (например, поликлиника № 23 долгое время ожидает капитального ремонта, о чем говорилось в нашем сюжете).
Второй: морально-психологическая обстановка в коллективе, которая зависит в первую очередь, от руководителя поликлиники.
Третий: заработная плата и материальное стимулирование (доплаты за счет средств города).
Четвертый: жилье для специалистов (общежития для иногородних работников).
Пятый: внедрение технологий, инноваций.
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