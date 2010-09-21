Пять способов привлечь врача работать в поликлинике

На вопросы программы «Большой город» отвечает заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Вячеслав Дмитриевич Шило.

Вячеслав Шило, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Пациенты зачастую не могут попасть к тому или иному врачу из-за дефицита медицинских кадров. Условия работы — основной фактор выбора врача работать в той или иной поликлинике.

На выбор места трудоустройства врача могут повлиять следующие факторы.

Первый: наличие или длительное отсутствие капитального ремонта (например, поликлиника № 23 долгое время ожидает капитального ремонта, о чем говорилось в нашем сюжете).

Второй: морально-психологическая обстановка в коллективе, которая зависит в первую очередь, от руководителя поликлиники.

Третий: заработная плата и материальное стимулирование (доплаты за счет средств города).

Четвертый: жилье для специалистов (общежития для иногородних работников).

Пятый: внедрение технологий, инноваций.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.