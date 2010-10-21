«Пять минут» с Юлией Радьковой

Кто отдыхает в белорусских санаториях? Почему отдых на родине полезнее, чем за тысячи километров от неё? Достаточно и «5 минут», чтобы ответить на эти вопросы. С вами сегодня Юлия Радькова.

Осень, дожди, первые заморозки и уже ничего не напоминает о жарком лете и отпускной поре. Так считает большинство. Но есть и те, кому не страшны ни снег, ни зной, ни дождик проливной. Я об отдыхающих в белорусских санаториях. А таких немало. На дворе конец октября — а в наших здравницах тесно. И если кто-то из вас в ближайшее время тоже захочет провести несколько дней наедине с белорусской природой и с пользой для здоровья, рискует услышать неприятный ответ «к сожалению, мест нет».

В начале 90-х рухнул так называемый железный занавес. И многие, в прошлом советские люди, рванули за рубеж, чтобы своими глазами лицезреть то, что раньше видели на картинках. Турция, Египет, Тунис, страны Европы… Пока мы разъезжали по загранкурортам, расставляя на домашней карте флажки, не заметили как наши ближайшие соседи оккупировали белорусские санатории. И до сих пор им не изменяют. Нет языкового барьера, зато есть масса возможностей для оздоровительных процедур и неплохие условия проживания.

Аналогов белорусской системы санаторно-курортного лечения и оздоровления нет на всём пост-советском пространстве. Далеко не везде можно получить полный комплекс оздоровительных услуг, а за такие цены как в Беларуси - и подавно.

Вот и зачастили к нам на отдых россияне, литовцы, латыши, поляки и даже немцы. Если 2005 году белорусские санатории посетили около 5 тысяч иностранцев, то в прошлом — в 26 раз больше!

Количество отдыхавших в санаториях Беларуси иностранных граждан:

2005 г. - 5.000

2006 г. - 19.000

2007 г. - 80.000

2008 г. - 106.000

2009 г. - 130.000

Причём едут к нам и летом, и зимой, бронируя места на месяцы вперёд. Наша природа, бескрайние леса, тысячи голубых озёр, а главное — качество белорусской медицины – вот что оценили наши ближайшие и не только соседи.

Теперь уже, по правде сказать, белорусы возмущаются: в своих же санаториях для них не хватает мест, все заняли приезжие. Какой может быть выход? Пути два: либо больше строить, или вводить своего рода квотирование. Например, пятьдесят на пятьдесят. Половина мест нам, половина — им. Не доехали белорусы — заселяйте иностранцев. Или наоборот. Цифры могут быть разными, их нужно осмыслить тем, кто занимается организацией отдыха. Но все должно быть разумно и справедливо.

Ажиотаж в белорусских санаториях и отсутствие здесь «мёртвого сезона» легко объяснимы: за последние несколько лет в наших здравницах обновлялись корпуса, развивалась техническая база, появилось дорогостоящее современное медицинское оборудование, и следить за оздоровлением отдыхающих пришёл квалифицированный медицинский персонал, что высоко ценится везде.

Толчком в развитии белорусских здравниц стал Указ Президента «О санаторно-курортном оздоровлении населения». В 2006 году государство в два раза сократило бюджетную помощь. И потребовало переходить на самоокупаемость. Тогда мало кто верил, что наши здравницы выживут. Но большинство санаториев приноровились к рыночным условиям и сегодня работают по законам современной экономики. Вот и постоянные клиенты, и очередь за путевками.

Есть еще несколько весомых причин в плюс отдыху в белорусских здравницах. Спросите у любого врача, и он подтвердит: перемена климата далеко не всегда на пользу здоровью. И потом... у нас просто спокойнее.

Конечно, не все белорусские санатории соответствуют современным требованиям. Некоторые нуждаются в реконструкции. Но это дело наживное. Уже скоро с комфортом отдыхающих должен встретить Нарочанский край.

Александр Лукашенко:

Здесь имеются все основания для создания территории отдыха мирового уровня. Но мы упускаем живые деньги, потому что нет нормальной инфраструктуры.

На развитие курортной зоны государство не жалеет денег. Причём солидную часть дадут инвесторы. Тогда, возможно, будет так, как мы привыкли – безо всяких там «заблаговременно». Удачи вам!