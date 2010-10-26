«Пять минут» с Алексеем Мартиненком

Есть вещи, говорить о которых трудно. Но и молчать, думая о них, нельзя. Еще каких-то четверть века назад любая тема, которая касалась онкологии, обсуждалась чуть ли не шепотом, в кругу профессионалов. Публикации – исключительно в специализированных изданиях. И даже диагноз пациенту не сообщался.

Гриф такой условной секретности рождал страхи. Об опасном недуге ходили легенды. Но как бороться с врагом, не зная его в лицо? Не понимая того, что может ему противопоставить современная медицина? Ведь известно, что успех исцеления наполовину зависит от настроя пациента. А результат достигается тогда, когда в желании бороться с недугом помогают профессиональные врачи.

Между тем, белорусская онкологическая школа была одной из самых передовых в СССР. Достижения предшественников очень помогли нашим специалистам, когда грянула чернобыльская катастрофа. Новый вызов – новые требования к подходам борьбы с недугом. И в современной Беларуси вопросы развития онкологической службы всегда в сфере особого внимания государства.

Александр Лукашенко:

Я распорядился все деньги и все усилия сконцентрировать, прежде всего, на решении проблемы онкологии. Здесь нам нужны как современное диагностическое оборудование, а его уже немало в стране и мы его используем, так и новейшие, прорывные технологии лечения.

В феврале этого года по поручению Президента была принята комплексная пятилетняя программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. На ее финансирование направили почти триллион рублей. Цели - простые и понятные: уменьшение смертности, совершенствование диагностики, выявление симптомов на ранних стадиях. Такой скрупулезный подход к отдельной области медицины, или даже отдельной болезни, возможен только при высоком уровне здравоохранения в целом.

Государство не жалеет на медицину денег. Расходы на здравоохранение у нас самые высокие в СНГ. Они составляют почти 4% от ВВП. Немногим меньше на здоровье тратят в Украине. В России этот показатель сейчас на уровне 3,3%. В Казахстане — 2%.

Это если говорить языком цифр. Но факты порой звучат убедительней. За последние три года белорусские пациенты практически не уезжают лечиться за рубеж. Наоборот, иностранцы едут к нам. Здесь ищут и находят помощь люди из России, Украины, Средней Азии, стран Ближнего Востока. Наши врачи ведут совместные разработки и обмениваются опытом с коллегами из Балтии, Южной Кореи, Германии, Франции, Италии, США и Канады. Это тоже признание достижений. Не секрет, что некоторые разработки белорусских специалистов уникальны. Пришлось научиться. На последствиях Чернобыля. Теперь мы имеем действительно передовую онкологическую службу.

Несомненно, база уже есть. Есть и профессионалы. Чего не хватает? Нужно избавиться от стереотипа, что болезнь неизлечима. Врачи приводят доводы, подкрепленные практикой. К пациентам с ранними стадиями здоровье возвращается более чем в 95% случаев. Зачастую достаточно одной несложной операции, после которой человек полностью здоров уже через 2 — 3 дня. Своевременная диагностика действительно спасает жизни. В первую очередь — детей. На это сегодня обратил особое внимание и Президент Беларуси во время рабочей поездки в Боровлянский онкоцентр.

Александр Лукашенко:

Дети умирать не должны. Это наша главная задача, и здесь мы должны сделать все – в этой пятилетке это важная задача и в этом сегменте мы должны сделать все. Дети - это вопрос номер один.

Вопреки предубеждению, лечатся даже запущенные формы онкологических заболеваний. Только требуется на это гораздо больше затрат и времени. А общий итог таков: в Беларуси почти 60% заболевших, после обращения к врачам - навсегда прощаются с недугом. Это уровень мировых показателей.

Дальнейший ресурс в борьбе с болезнью специалисты видят в развитии систем ранней диагностики и профилактики. Именно на эти направления опирается Комплексная программа. Об этом говорили сегодня и в Боровлянах. Но главным залогом успеха остается ответственное отношение к своему здоровью наших людей. Профессионалы помогут. Государство плечо подставит. Осталось лишь позаботиться о себе самим. Отбросив ложный страх. Ведь он, как утверждал французский философ, имеет над нами более власти, нежели надежда. А должно быть наоборот. Надежда всегда сильнее. Тем более, когда ты не остаешься со своей проблемой наедине. Будьте здоровы!