Профилактика и лечение СПИД у заключенных

На Международную конференцию в Минск съехались полторы сотни специалистов.Представители Беларуси, России, Украины, Литвы, Армении, Голландии и Швеции обсуждают не панацею, а комплексную программу профилактики и лечения СПИД у заключенных.

Наша страна не осталась в стороне. В этом году впервые в истории уголовно-исполнительной системы Беларуси ВИЧ-инфицированным осужденным предоставлено особое лечение, а в исправительные учреждения закупили современное лабораторное оборудование. И все же на сегодня в нашей стране более тысячи заключенных уже столкнулись с "чумой" XX века.