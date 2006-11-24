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Профилактика и лечение СПИД у заключенных

24 ноября 2006 15:17
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На Международную конференцию в Минск съехались полторы сотни специалистов.Представители Беларуси, России, Украины, Литвы, Армении, Голландии и Швеции обсуждают не панацею, а комплексную программу профилактики и лечения СПИД у заключенных.
Наша страна не осталась в стороне. В этом году впервые в истории уголовно-исполнительной системы Беларуси ВИЧ-инфицированным осужденным предоставлено особое лечение, а в исправительные учреждения закупили современное лабораторное оборудование. И все же на сегодня в нашей стране более тысячи заключенных уже столкнулись с "чумой" XX века.
# Здоровье

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