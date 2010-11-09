Проблемы застолья: гипертония, отравление, травмы, ожоги и алкогольная интоксикация

Это еще не все проблемы, с которыми мы можем встретиться, как в Новогоднюю ночь, так и после нее. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В предпраздничном ажиотаже гипертоники порой забывают принимать назначенные врачом препараты. Как заболевание хроническое, артериальная гипертензия не терпит попустительства и тут же дает о себе знать.

Cпешим напомнить те несложные правила, которые позволят сократить риск развития, как самой гипертензии, так и ее последствий. Одно из них - сокращение потребления соли. Как известно, движение - это лучший тренер кровообращения, поэтому людям с повышенным давлением просто как воздух нужны регулярные нагрузки. Идеальный вариант – плавание и ходьба. Если прогулка до ближайшей новогодней елки превратится в традиционную проходку в пару остановок до и после работы, поверьте, в наступившем году ваше здоровье не останется перед вами в долгу. За новогодним столом не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем. ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ Кишечное расстройство, боли в животе, а иногда и высокая температура - вот чем может обернуться наша собственная невнимательность к продуктам питания. В предновогодней лихорадке мы иногда хватаем в магазинах всякие вкусности, не обратив внимания на срок годности. Остатки ночных лакомств: пирожные, тортики и салаты могут только на первый взгляд быть пригодными к употреблению. Избавляйтесь от них без всякой жалости.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА 2009 год внес в эпидемиологическую картину свои изменения. Я говорю о пандемическом гриппе. К счастью, всплеск заболеваемости уже позади, но расслабляться рано, особенно в новогодние праздники, поэтому не забывайте об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ. Согласитесь, весьма обидно провести новогоднюю ночь в постели с температурой. Тем не менее, не отчаивайтесь, естественный иммунный упадок превратить в искусственный всплеск еще не поздно – шиповник, эхинацея, женьшень, наконец, профилактические противовирусные средства, уж они-то должны быть в вашей аптечке. Елена Фисенко:

Все средства профилактики, которые рекомендованы для профилактики ОРВИ и гриппа, абсолютно эффективны в отношении свиного гриппа.

Святослав Вельгин:

Самое главное – здоровый образ жизни . Свежий воздух, здоровое питание, физическая активность. Не забывайте о витаминах, иммуномодуляторах. Что касается вакцинации, то лучшего средства от гриппа еще никто не придумал. Святослав Вельгин:

Обычно эпидемиологи не рекомендуют прививаться, когда эпидемия уже началась, но в данном случае мы имеем особую ситуацию. Первая волна, связанная с пандемическим гриппом, стабилизировалась, но ожидается еще вспышка обычного сезонного гриппа, и имеет смысл привиться и против сезонного гриппа.

АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ Банальное злоупотребление спиртными напитками или неправильное их сочетание может даже угрожать вашей жизни, особенно часто это случается при употреблении просроченных или фальсифицированных горячительных напитков. Валентина Постникова, заведующая Республиканским центром по лечению острых отравлений:

Основная часть больных погибает из-за употребления суррогата алкоголя. Кто-то из родственников хочет ему оказать помощь, а помощь и взаимопомощь всегда приветствуется, только надо учитывать, что, если больной в сознании, то нужно предложить ему выпить воды или вызвать рвоту. Если начинают разводить марганцовку, не всекгда угадывают количество, а такие концентрированные растворы могут вызвать ожоги. ОЖОГИ Печально, но пациентами врачей ожогового отделения чаще всего становятся дети. Лариса Золотухина:

Когда родители празднуют Новый год, забывают о том, что дети остаются без внимания, и дети переворачивают на себя горячие чайники с кипящей водой и в засовывают руки в комфорки. При ожоге первое правило: снять быстро одежду, которая прилегает к обожженным участкам. Во-вторых, место ожога необходимо охладить просто обычной водопроводной водой, потом ребенка необходимо укутать, на место ожога положить чистую салфетку, согреть его и привезти в ожоговый центр.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА Григорий Рычагов, заведующий кафедрой общей хирургии БГМУ:

Наиболее распространенное заболевание – это острый аппендицит. Острый аппендицит, холецистит , острый панкреатит, перфоративная язва.

Григорий Рычагов:

Самолечение, прием обезболивающих – это фактор, который маскирует клинику, снимает боль и создает мнимое благополучие успеха. Александр Лемешевский:

Среднее время обращения людей при острой мезентериальной ишемии примерно двое суток. К сожалению, адекватную помощь этим людям можно оказать только если они обращаются в первые часы после наступления инфаркта кишечника.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ Екатерина Федоренко:

Когда мы пришли в магазин, мы знаем, как должны храниться продукты. Скоропортящиеся продукты должны храниться в условиях охлаждения или заморозки, продукты, хранящиеся при комнатной температуре ни в коем случае не должны стоять на полу, для этого есть специальное торговое оборудование.

За неправильное хранение продуктов питания в домашних условиях ответственны мы сами. Обратите внимание на то, как располагаются продукты в хорошем магазине, по такому же принципу вы должны хранить продукты и дома в своем холодильнике. Екатерина Федоренко:

Нельзя хранить рядом сыры и готовые к употреблению пищевые продукты. Обязательно соблюдайте условия сроков хранений. Потреблять продукты с истекшим сроком годности не рекомендуется, даже можно сказать, нельзя, даже в том случае, если по цвету, вкусу, запаху вам кажется, что этот продукт нормальный. КАК НЕ НАБРАТЬ ВЕС В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ? Екатерина Федоренко:

Постарайтесь не готовить в больших количествах, потому что съесть это явно будет невозможно, это будет храниться потом еще какое-то время. Естественно, эти многокомпонентные перемешанные продукты могут портиться, в них могут развиваться какие-то микроорганизмы, которые могут оказать вред здоровью. Заправляйте салаты непосредственно в тарелке. Это немножко уменьшит риск пищевых отравлений и порчи этого продукта. Небольшое недосаливание пищи – это один из факторов того, что человек съест меньше. Можно порекомендовать есть в маленькой тарелке, и если говорить о столовых приборах, есть маленьким прибором.