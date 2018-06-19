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Проблемы лечения и диагностики рака обсудят 19 июня в Минске с участием зарубежных коллег

19 июня 2018 07:14
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Новости Беларуси. Проблемы лечения и диагностики рака обсудят 19 июня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова с участием именитых зарубежных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы лечения и диагностики рака обсудят 19 июня в Минске с участием зарубежных коллег-1

Профессор Ив Панис из Франции поделится уникальным опытом со своими белорусскими коллегами. Запланирована также прямая трансляция из операционной лапароскопических вмешательств.

# Онкология # Здоровье # Фотофакт

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