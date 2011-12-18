Прививки детям: в Беларуси актуальны 9 заболеваний

Алла Киселева, главный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач первой квалифицированной категории: В мире есть инфекционные заболевания, которые вызывают массовые заболевания, эпидемии. Возможны тяжелые последствия с летальным исходом. Поэтому вакцинопрофилактика развивается широко. В каждой стране существует Национальный календарь обязательных профилактических прививок . В нашем календарь профилактических прививок предусмотрена плановая иммунизация от девяти инфекционных заболеваний: дифтерия , коклюш , эпидпаротит , туберкулез , вирусный гепатит В , хиб-инфекция , полиомиелит , столбняк . Это те инфекции, которые у нас в стране наиболее актуальны.

Ирина Немых, врач-педиатр: Едва родившись, малыш сталкивается с возбудителями многих инфекционных заболеваний, которые находятся на предметах. Носителями некоторых из них являются взрослые, старшие братишки и сестренки. Поэтому современная медицина предлагает защиту от инфекционных заболеваний с помощью вакцин. То есть мы хотим научить иммунную систему детей бороться длительные годы с любым инфекционным агентом.

Приходя в этот мир, ребенок тотчас же сталкивается с чужеродной средой, наполненной тысячью незнакомых его организму возбудителей. Как он перенесет эту встречу? Разовьется ли у него болезнь? Или он ничего не почувствует? Когда произойдет инфицирование – сразу после рождения или спустя десятки лет? Ответить на все эти вопросы наперед не может никто. Однако взрослые должны сделать все возможное, чтобы защитить малыша.

Вакцинопрофилактику детям начинают проводить уже в первые часы, дни и месяцы после рождения. Это без преувеличения жизненная необходимость, без которой о защищенном будущем ребенка говорить не приходится.

Ирина Немых, врач:

Можно, конечно, защитить ребенка от инфекционных заболеваний: заставить окружающих носить маски, надеть маску на ребенка, можно оградить его от общения с людьми и держать его в квартире, можно ходить за ребенком по пятам, чтобы исключить всякие царапины и ссадины на теле ребенка, но эта жизнь превратиться в ад как для окружающих, так и для ребенка. И сделать это практически нереально. Поэтому я еще раз повторяю, что самая надежная и эффективная защита от инфекционных заболеваний – это вакцинопрофилактика.

Во всем мире вакцинация считается самым эффективным и экономически выгодным средством защиты против инфекционных болезней. И, казалось бы, вопрос: делать прививки или нет – в цивилизованном обществе вообще не должен стоять. Тем не менее, для многих родителей он остается камнем преткновения.

С какими ошибочными мнениями общества о вакцинации сталкиваются наши врачи?

Алла Киселева:

Родители иногда боятся прививать ребенка, если у него есть какие-то недомогания. Для этого нужно беседовать с ними и осматривать ребенка до начала прививки у педиатра, чтобы он выявил, является ли это отклонением или противопоказанием. Конечно, существуют отказы от прививок. Некоторые мамы в роддоме отказываются от прививки против гепатита В, хотя это заболевание тяжелое. Если своевременно не защитить, то в последующем может развиться цирроз печени, гептоцеллюлярная карцинома, то есть очень тяжелые заболевания.

Ирина Немых:

У нас даже регистрировались такие случаи, когда мама официально подписывала отказ от профилактических прививок и как раз, как говорится, по воле рока этот ребенок заболевал этой инфекцией. Это были случаи заболевания коклюшем, когда ребенок болел в течение 6-8 месяцев, тяжело переносил это заболевание, находился на стационарном лечении, дальше на более длительном амбулаторном лечении. Это были случаи заболевания гепатитом А с последствиями и осложнениями.

Однако даже в тех ситуациях, когда родители не отказываются от прививок, иммунопрофилактика как процедура вызывает у них массу вопросов: из чего сделана та или иная вакцина, безопасна ли она для малыша.

Ирина Немых:

Очень много негативной информации в печати, Интернете о том, что прививки вредны, что прививки дают осложнения. Но часто родители путают осложнения с течением вакцинального периода, то есть у пяти процентов детей могут быть реакции в виде повышения температуры или в виде местной реакции. И поэтому они опасаются этих неблагоприятных последствий для ребенка в течение первых суток.

Алла Киселева:

Постпрививочные осложнения могут возникать в редких случаях, хотя современная вакцина проходит многокомпонентную, глубокую очистку, не содержит балластных веществ, консервантов, достаточно эффективна и безопасна. Количество этих осложнений минимально.

В какие периоды жизни проводится иммунопрофилактика, согласно календарю прививок, принятому в нашей стране?

Алла Киселева:

В первые 72 часа жизни ребенка проводится иммунизация против вирусного гепатита В. На третьи – пятые сутки иммунизация против туберкулеза.

Прививка от вирусного гепатита В имеет для ребенка чрезвычайно большое значение. Ведь перенесение желтухи в детстве грозит развитием хронического недуга на всю оставшуюся жизнь. То же можно сказать и о вакцине против туберкулеза, заболеваемость которым не снижается во всем мире.

Ирина Немых:

Согласно Национальному календарю профилактических прививок в Республике Беларусь проводится плановая вакцинация против девяти инфекционных заболеваний: против туберкулеза, вирусного гепатита В, против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, против кори, эпидпаротита и краснухи. В городе Минске проводится вакцинация против девяти инфекционных заболеваний. Дополнительно мы проводим прививки против хиб-, или гемофильной, инфекции и против вирусного гепатита А.

В детстве многие из нас переболевают ветрянкой. Потому к этой инфекции у родителей выработалось достаточно легкомысленное отношение. Однако не стоит забывать, что даже безобидное, на первый взгляд, заболевание в ослабленном организме может приводить к серьезным проблемам.

Ирина Немых:

У нас в Беларуси существуют вакцины, которые защищают детей, к примеру, от ветряной оспы. Есть вакцина, и родители ее широко используют. Именно это инфекционное заболевание распространено среди детского населения. На платной основе проводится вакцинация от ветряной оспы.

Алла Киселева:

Кроме этого, в Городском центре вакцинопрофилактики, который расположен на базе Городской детской клинической больницы, не только детям, но и взрослым предлагаются те прививки, которые не входят в Национальный календарь прививок, за счет личных средств граждан. Девочки-подростки 10-13 лет могут привиться от папилломы вируса человека, который вызывает рак шейки матки. Там же имеются прививки от клещевого энцефалита. Может привиться любой желающий. От детских инфекций есть комплексные препараты, но других производителей, не тех, которые имеются у нас. Бельгия, Франция и другие производители. Можно выбрать.

Перед вакцинацией врач изучает анамнез ребенка, имеющиеся заболевания, переносимость предыдущих прививок, аллергию на лекарства и продукты. В общем, делает все возможное, чтобы снизить риск развития поствакцинальных реакций. Поэтому родителям не стоит идти на прививку, как на казнь.

Ирина Немых:

Что же нужно сделать родителям, чтобы этот поствакцинальный период протекал более благоприятно? Мы рекомендуем мамам за 5-6 дней до вакцинации оградить ребенка от массового контакта, то есть не посещать магазины, супермаркеты, рынки, не пользоваться переполненным общественным транспортом. За 2-3 дня до планируемой прививки рекомендуется не вводить ребенку прикормы, новые каши. Если ребенок находится на грудном вскармливании, мама должна сама посмотреть за своим меню, также не использовать новые продукты, исключить из питания те продукты, которые являются явными аллергенами.

Сама процедура иммунизации не из приятных, тем более для маленьких деток. Специально для них медицина сегодня создает комбинированные прививки, когда в одном уколе содержится до семи вакцин от разных инфекций.

Ирина Немых:

После проведения прививки не спешите покидать поликлинику. В течение 30 минут нужно находиться в этом здании недалеко от прививочного кабинета. В течение этого времени ребенок успокоится после укола, в случае возникновения немедленных аллергических реакций на прививку ребенку будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

И дальнейшие несколько дней малыш должен находиться под пристальным контролем медработников и родителей.