Прививки детям: в Беларуси актуальны 9 заболеваний

Алла Киселева, главный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач первой квалифицированной категории:
В мире есть инфекционные заболевания, которые вызывают массовые заболевания, эпидемии. Возможны тяжелые последствия с летальным исходом. Поэтому вакцинопрофилактика развивается широко. В каждой стране существует Национальный календарь обязательных профилактических прививок. В нашем календарь профилактических прививок предусмотрена плановая иммунизация от девяти инфекционных заболеваний: дифтерия, коклюш, эпидпаротит, туберкулез, вирусный гепатит В, хиб-инфекция, полиомиелит, столбняк. Это те инфекции, которые у нас в стране наиболее актуальны.
Приходя в этот мир, ребенок тотчас же сталкивается с чужеродной средой, наполненной тысячью незнакомых его организму возбудителей. Как он перенесет эту встречу? Разовьется ли у него болезнь? Или он ничего не почувствует? Когда произойдет инфицирование – сразу после рождения или спустя десятки лет? Ответить на все эти вопросы наперед не может никто. Однако взрослые должны сделать все возможное, чтобы защитить малыша.
Ирина Немых, врач-педиатр:
Едва родившись, малыш сталкивается с возбудителями многих инфекционных заболеваний, которые находятся на предметах. Носителями некоторых из них являются взрослые, старшие братишки и сестренки. Поэтому современная медицина предлагает защиту от инфекционных заболеваний с помощью вакцин. То есть мы хотим научить иммунную систему детей бороться длительные годы с любым инфекционным агентом.
Вакцинопрофилактику детям начинают проводить уже в первые часы, дни и месяцы после рождения. Это без преувеличения жизненная необходимость, без которой о защищенном будущем ребенка говорить не приходится.
Ирина Немых, врач:
Можно, конечно, защитить ребенка от инфекционных заболеваний: заставить окружающих носить маски, надеть маску на ребенка, можно оградить его от общения с людьми и держать его в квартире, можно ходить за ребенком по пятам, чтобы исключить всякие царапины и ссадины на теле ребенка, но эта жизнь превратиться в ад как для окружающих, так и для ребенка. И сделать это практически нереально. Поэтому я еще раз повторяю, что самая надежная и эффективная защита от инфекционных заболеваний – это вакцинопрофилактика.
Во всем мире вакцинация считается самым эффективным и экономически выгодным средством защиты против инфекционных болезней. И, казалось бы, вопрос: делать прививки или нет – в цивилизованном обществе вообще не должен стоять. Тем не менее, для многих родителей он остается камнем преткновения.
С какими ошибочными мнениями общества о вакцинации сталкиваются наши врачи?
Алла Киселева:
Родители иногда боятся прививать ребенка, если у него есть какие-то недомогания. Для этого нужно беседовать с ними и осматривать ребенка до начала прививки у педиатра, чтобы он выявил, является ли это отклонением или противопоказанием. Конечно, существуют отказы от прививок. Некоторые мамы в роддоме отказываются от прививки против гепатита В, хотя это заболевание тяжелое. Если своевременно не защитить, то в последующем может развиться цирроз печени, гептоцеллюлярная карцинома, то есть очень тяжелые заболевания.
Ирина Немых:
У нас даже регистрировались такие случаи, когда мама официально подписывала отказ от профилактических прививок и как раз, как говорится, по воле рока этот ребенок заболевал этой инфекцией. Это были случаи заболевания коклюшем, когда ребенок болел в течение 6-8 месяцев, тяжело переносил это заболевание, находился на стационарном лечении, дальше на более длительном амбулаторном лечении. Это были случаи заболевания гепатитом А с последствиями и осложнениями.
Однако даже в тех ситуациях, когда родители не отказываются от прививок, иммунопрофилактика как процедура вызывает у них массу вопросов: из чего сделана та или иная вакцина, безопасна ли она для малыша.
Ирина Немых:
Очень много негативной информации в печати, Интернете о том, что прививки вредны, что прививки дают осложнения. Но часто родители путают осложнения с течением вакцинального периода, то есть у пяти процентов детей могут быть реакции в виде повышения температуры или в виде местной реакции. И поэтому они опасаются этих неблагоприятных последствий для ребенка в течение первых суток.
Алла Киселева:
Постпрививочные осложнения могут возникать в редких случаях, хотя современная вакцина проходит многокомпонентную, глубокую очистку, не содержит балластных веществ, консервантов, достаточно эффективна и безопасна. Количество этих осложнений минимально.
В какие периоды жизни проводится иммунопрофилактика, согласно календарю прививок, принятому в нашей стране?
Алла Киселева:
В первые 72 часа жизни ребенка проводится иммунизация против вирусного гепатита В. На третьи – пятые сутки иммунизация против туберкулеза.
Прививка от вирусного гепатита В имеет для ребенка чрезвычайно большое значение. Ведь перенесение желтухи в детстве грозит развитием хронического недуга на всю оставшуюся жизнь. То же можно сказать и о вакцине против туберкулеза, заболеваемость которым не снижается во всем мире.
Ирина Немых:
Согласно Национальному календарю профилактических прививок в Республике Беларусь проводится плановая вакцинация против девяти инфекционных заболеваний: против туберкулеза, вирусного гепатита В, против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, против кори, эпидпаротита и краснухи. В городе Минске проводится вакцинация против девяти инфекционных заболеваний. Дополнительно мы проводим прививки против хиб-, или гемофильной, инфекции и против вирусного гепатита А.
В детстве многие из нас переболевают ветрянкой. Потому к этой инфекции у родителей выработалось достаточно легкомысленное отношение. Однако не стоит забывать, что даже безобидное, на первый взгляд, заболевание в ослабленном организме может приводить к серьезным проблемам.
Ирина Немых:
У нас в Беларуси существуют вакцины, которые защищают детей, к примеру, от ветряной оспы. Есть вакцина, и родители ее широко используют. Именно это инфекционное заболевание распространено среди детского населения. На платной основе проводится вакцинация от ветряной оспы.
Алла Киселева:
Кроме этого, в Городском центре вакцинопрофилактики, который расположен на базе Городской детской клинической больницы, не только детям, но и взрослым предлагаются те прививки, которые не входят в Национальный календарь прививок, за счет личных средств граждан. Девочки-подростки 10-13 лет могут привиться от папилломы вируса человека, который вызывает рак шейки матки. Там же имеются прививки от клещевого энцефалита. Может привиться любой желающий. От детских инфекций есть комплексные препараты, но других производителей, не тех, которые имеются у нас. Бельгия, Франция и другие производители. Можно выбрать.
Перед вакцинацией врач изучает анамнез ребенка, имеющиеся заболевания, переносимость предыдущих прививок, аллергию на лекарства и продукты. В общем, делает все возможное, чтобы снизить риск развития поствакцинальных реакций. Поэтому родителям не стоит идти на прививку, как на казнь.
Ирина Немых:
Что же нужно сделать родителям, чтобы этот поствакцинальный период протекал более благоприятно? Мы рекомендуем мамам за 5-6 дней до вакцинации оградить ребенка от массового контакта, то есть не посещать магазины, супермаркеты, рынки, не пользоваться переполненным общественным транспортом. За 2-3 дня до планируемой прививки рекомендуется не вводить ребенку прикормы, новые каши. Если ребенок находится на грудном вскармливании, мама должна сама посмотреть за своим меню, также не использовать новые продукты, исключить из питания те продукты, которые являются явными аллергенами.
Сама процедура иммунизации не из приятных, тем более для маленьких деток. Специально для них медицина сегодня создает комбинированные прививки, когда в одном уколе содержится до семи вакцин от разных инфекций.
Ирина Немых:
После проведения прививки не спешите покидать поликлинику. В течение 30 минут нужно находиться в этом здании недалеко от прививочного кабинета. В течение этого времени ребенок успокоится после укола, в случае возникновения немедленных аллергических реакций на прививку ребенку будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
И дальнейшие несколько дней малыш должен находиться под пристальным контролем медработников и родителей.
Ирина Немых:
Естественно, введение любой вакцины приводит к изменению в организме. Это происходит в связи с тем, что идет развитие иммунитета, идет выработка защитных сил, в крови вырабатываются антитела. Поэтому возможна какая-то клиническая симптоматика. Она может выражаться в повышении температуры, как общая реакция, в месте укола может быть покраснение, уплотнение, припухлость. Это нормальное течение вакцинального периода, как я уже сказала, в связи с выработкой иммунитета.
В поствакцинальный период родители должны оградить ребенка от чрезмерных физических и стрессовых нагрузок.
Ирина Немых:
Если у ребенка повышается температура выше 37,5 градусов, то рекомендуется применение жаропонижающих средств, предпочтительно использование свечей. Так как ароматизаторы, которые входят в состав сиропов, могут сами являться аллергенами.
Мы сейчас говорили с Вами о важности вакцинопрофилактики. Существуют определенные показания для проведения вакцинации. Но существуют и противопоказания.
Алла Киселева:
К противопоказаниям относится обострение хронических заболеваний, то есть мы добиваемся ремиссии на фоне назначенного медикаментозного лечения. Человек, которому подлежит по возрасту иммунизация от какой-либо инфекции, проходит подготовительные курсы. Допустим, бронхиальная астма или другие заболевания. В ремиссию ему вводится плановая прививка.
Абсолютным противопоказанием для проведения вакцинации является острый период заболевания. Все остальное – это вопросы, которые рассматривает участковый терапевт или участковый педиатр, оценивая состояние пациента, оценивая анамнез его жизни и оценивая анамнез заболевания./p>
Дети, организм которых ослаблен хроническим недугом или аллергией, требуют особого, бережного подхода в плане вакцинации, потому как переносят прививки тяжелее, чем абсолютно здоровые малыши.
Среди родителей бытует мнение о том, что ослабленный ребенок, или ребенок, который недавно перенес какое-то заболевание, или имеет какие-то хронические заболевания, не подлежит вакцинации, проведение прививок этому ребенку может нанести вред его здоровью. Скажите, является ли это истиной?
Алла Киселева:
Ученые многих стран такие исследования проводили на уровне доказательной медицины. Именно ослабленные дети подлежат защите от инфекций. У них также эффективно вырабатывается иммунная защита на вакцины. То есть это и лабораторно подтверждено, что уровень защитных антител у них формируется в те же сроки, что и у здоровых детей.
Ирина Немых:
Ошибочно мнение родителей, что если часто болеет, то прививки ему делать не нужно. Эти дети подвержены именно инфекционным заболеваниям чаще других. И протекают эти заболевания у них намного серьезнее, имеются осложнения, иногда приводящие к инвалидизации. В настоящее время имеется индивидуальный подход к каждому ребенку, ко всем профилактическим прививкам. Вырабатывается индивидуальная схема для каждого такого больного ребенка. Прививки проводить нужно обязательно.
Мы часто говорим: «Старики, что дети малые». Эти категории населения объединяет не только поведение, но и высокий риск развития тяжелых форм инфекций. Так что люди пожилого возраста также составляют группу риска, подлежащую вакцинации.
Алла Киселева:
Туда входят и лица пожилого возраста, старше 65 лет, страдающие различными хроническими заболеваниями, дыхательными, сердечно-сосудистыми, эндокринной системы, часто и длительно болеющие дети, то есть весь контингент, у которого возможно тяжелое развитие инфекции токсической формы.
Для кого еще вакцинация приобретает характер жизненно важной процедуры? Для особой категории людей, имеющих необычную профессию или любящих выезжать в экзотические страны. Кроме основного календаря прививок, еще есть ряд прививок, которые рекомендуют гражданам, которые выезжают куда-нибудь за рубеж или в каких-то других ситуациях.
Алла Киселева:
У нас существуют группы профессионального риска различных инфекционных заболеваний, в частности, клещевого энцефалита, который используется для иммунизации работников лесного хозяйства, «Зеленстрой» или каких-то специализированных служб, которые могут быть заражены этими инфекциями. Поэтому им плановая иммунизация проводится в территориальных поликлиниках. Лица, выезжающие в эндемичные страны, могут получить прививки от экзотических инфекций, например, от желтой лихорадки. У нас в городе в 19 поликлинике существует городской кабинет, где делаются прививки от экзотических инфекций людям, выезжающих в эндемичные районы.
На протяжении всего детства за вакцинацией ребенка следит врач-педиатр. Когда же человек выходит во взрослую жизнь, соблюдать прививочный календарь ему придется самостоятельно.
Ирина Немых:
Против дифтерии и столбняка взрослое население продолжает прививаться до 66 лет каждые 10 лет, выходя из детского возраста. Уже во взрослой поликлинике следят за этой иммунизацией или по месту работы, или по месту жительства.
В идеале на формирование иммунитета после вакцинации уходит около месяца, однако в случае необходимости врачи могут прибегнуть к экстренной иммунопрофилактике.
Экстренная иммунопрофилактика. Когда и при каких ситуациях она проводится?
Алла Киселева:
Существует у нас постконтактная вакцинопрофилактика в очагах инфекционных заболеваний. Это контактно не болевшие ранее не привитые. У нас могут прививаться в очагах кори, эпидпаратита, от столбняка, от бешенства в случае укусов или травм, нанесенными животными. Существуют обученные специалисты. В антирабических пунктах имеются препараты против бешенства.
Ирина Немых:
Существуют вакцины, которые применяются по эпидпоказаниям. В случае возникновения какого-то инфекционного заболевания в течение 72 часов те дети или взрослые, которые были в контакте с этим человеком, должны быть привиты, если они ранее не имели прививки против инфекционного заболевания. Таких вакцин в Беларуси существует 19.
Конечно, не стоит заботу о здоровье всецело перекладывать на врачей-иммунологов. Ведь неспецифических способов защиты от инфекций, известных всем нам с детства, пока никто не отменял.
Вакцинопрофилактика – это элемент специфической защиты организма. Но есть у нас и неспецифические факторы защиты организма. Что еще способствует устойчивости нашего организма к вирусам, бактериям?
Алла Киселева:
Что касается общего укрепления защитных сил организма, то это в комплексе рациональное питание, здоровый образ жизни, пребывание на свежем воздухе, влажная уборка и проветривание помещения, общие правила личной гигиены. Все это направлено на сохранение укрепления здоровья. В детских коллективах это и закаливающие процедуры, использование в сезон поливитаминов, различных растительных препаратов, которые стимулируют иммунную систему. Известный педиатр может посоветовать с учетом возраста дозировку этих растительных компонентов.
То есть очень хорошо, когда неспецифическая защита подкрепляется специфической и наоборот. Тогда в комплексе они дают очень хороший результат, особенно в преддверии эпидемического сезона.
Ирина Немых:
Надвигается сезон повышенной заболеваемости вирусной инфекции и заболеваемости гриппа. Кроме вакцинопрофилактики, которую мы начали проводить уже в сентябре, существуют и неспецифические методы профилактики этих заболеваний: соблюдение режима дня, соблюдение режима питания, стараться оградить ребенка от общения с другими детьми, которые имеют даже легкое течение вирусных инфекций или простудных заболеваний. Существуют и неспецифические препараты: лук, чеснок. Родители знают, как их использовать. Они являются гибельными для вирусов и бактерий. Существуют противогриппозные, противовирусные препараты, которые применяются с профилактической целью, чтобы поддержать организм в этот сложный период.