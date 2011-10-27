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Прививка от обычного гриппа детям - практически 100% защита от осложнений свиного гриппа

27 октября 2011 09:55
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Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ:
Факты – это упрямая вещь. Последняя пандемическая вспышка гриппа, которая началась в 2009 году и достаточно долго шла по нашей планете, показала, что даже те люди, которые были вакцинированы (на тот момент не было специальной вакцины против пандемического вируса гриппа, поэтому они были вакцинированы от сезонного гриппа), заболели, но ни в одном случае не было осложнений или летальных исходов. Это прежде всего показывает, что вакцина тренировала к ответу. Может быть, не на 100% специфично, но организм человека был готов, чтобы достойно ответить.

Прививка от обычного гриппа детям - практически 100% защита от осложнений свиного гриппа -1

Такая простая мера профилактики, как вакцинация, делает нас практически неуязвимыми для коварного вируса гриппа.

Андрей Зыль:
Если кто-то говори, что 90-100, то нет. На данный момент, к сожалению, где-то порядка 70%-ая защита от гриппа последними современными вакцинами. Но это тоже очень большой процент. Не будем забывать: у тех, кто прививался, не бывает осложнений гриппа. Тому пример – свиной грипп. У тех, кто был привит, даже не от свиного гриппа, а просто от сезонного, во всем мире не было ни одного осложнения или летального исхода.

Прививка от обычного гриппа детям - практически 100% защита от осложнений свиного гриппа -4

# Здоровье # Консультация врача

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