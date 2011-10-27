Прививка от гриппа детям - практически все вакцины готовятся на куриных эмбрионах

Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ: Некоторые люди говоря, что сами могут купить где-то вакцину и провести вакцинацию. Чтобы провести безопасную вакцинацию, обязательно необходим осмотр врача. Только после осмотра врача, когда он констатирует факт, что ребенок здоров, можно проводить вакцинацию. Всегда лучше это сделать в стенах медицинского учреждения. Известно, что люди или дети, у которых есть факты доказанной аллергии на куриный белок, не должны вакцинироваться независимо от того, какую вакцину мы выбираем. Практически все вакцины, не только от гриппа, готовятся на куриных эмбрионах. Это единственное противопоказание. Таких людей очень мало. Во всех остальных случаях противопоказания могут быть относительными.

Временным противопоказанием могут стать острая болезнь или обострение хронического заболевания. После того как ребенок придет в норму, вакцину можно будет вводить. В течение первых 30 минут после проведенной прививки врач наблюдает за ребенком, чтобы оказать помощь в случае необходимости.

Перед проведением вакцинации в школах и детских садах родителей информируют о том, какая именно вакцина против гриппа будет использоваться. И родители подписывают согласие или отказ.

Инна Германенко:

Для пациентов групп риска, то есть людей с бронхиальной астмой, детей с атопическим дерматитом, с пороками сердца, почек, вакцинация ежегодно проводится бесплатно. Государство обеспечивает бесплатной вакцинацией группы риска.

Привиться от гриппа можно также в поликлинике по месту жительства, в Городском центре вакцинопрофилактики, а также в медицинских коммерческих центрах на платной основе.