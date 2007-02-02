Принимаются меры по предотвращению появления птичьего гриппа

По словам главного санитарного врача Беларуси Михаила Римжи, разработан план мероприятий на случай возникновения вируса. На птицефабриках имеется необходимая техника и спецодежда. Специалисты следят за эпидемической обстановкой и при необходимости сообщат в ветеринарные инспекции. Инструктаж прошли и все работники поездов и авиалиний.

Напомним, причиной "повышенной готовности" белорусских санслужб стала массовая гибель птиц на фабрике "Тбилисская" в Краснодарском крае России. Там объявлен карантин и ведется вакцинация.

В Беларуси критический период возможного появления вируса через заражение домашних птиц перелетными ожидается весной. По оценкам специалистов, это приблизительно 10 марта. Миграция птиц ожидается вокруг русла крупных белорусских рек - Припяти, Сожи, Немана и Западной Двины. Вдоль водных артерий организуют пункты слежения. Специалисты будут наблюдать за передвижениями птиц и обследовать отдельные особи на наличие вируса птичьего гриппа.