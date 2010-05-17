Представители ООН/ПРООН в Беларуси публично сдали тест на ВИЧ

Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечался во всем мире 16 мая.

Впервые такой день памяти активисты провели в 1983 году в Сан-Франциско. Тогда число погибших от вируса исчислялось несколькими тысячами человек. В Беларуси за 22 года жертвами недуга стали около двух тысяч. Пристальное внимание к этой проблеме, а также проходящие акции по информированию населения позволяют снизить число заболевших.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

– Начинает преобладать половой путь передачи ВИЧ-инфекции, поэтому всем нужно быть внимательными и направлять все меры профилактики на то, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией именно половым путем.

Антониус Брук, представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь:

– Сегодня я прошел этот тест, чтобы показать, как просто и важно знать свой ВИЧ-статус.