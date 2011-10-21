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Предприятия бытового обслуживания Минска дают скидки на услуги инвалидам по зрению

21 октября 2011 19:04
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Такая акция продлится до 16 ноября.

Официально ее поддержали более 50 предприятий — мастерские по ремонту обуви, прачечные, парикмахерские, химчистки и бани. Некоторые из них снизили стоимость услуг до 50%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Ермачкова, начальник отдела организации и развития сферы услуг Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:
Необходимо предоставить удостоверение, уточнить через справочно-информационную службу или в комитете по труду и социальной защите — в районных администрациях есть территориальные центры — размещение объектов, которые наиболее удобны для посещения по месту проживания данной категории лиц.

# Здоровье # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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