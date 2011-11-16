Повышенным давлением страдают… ответственные люди. Кто еще?

Более всего артериальной гипертензии подвержены люди старших возрастных групп. Практически каждый второй человек после 60 лет имеет высокое давление, однако оно может повышаться и у молодых людей.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В группу риска попадают люди, которые страдают сахарным диабетом. В эту группу попадают пациенты, у которых повышен уровень липидов в крови или нарушено их соотношение, то есть гиперхолестеринемия или дислипопротеинемия. Сюда также относятся лица с ожирением, поскольку лица с ожирением, с центральным ожирением, часто страдают сердечнососудистыми заболеваниями. Лица, которые неправильно питаются – повышенное потребление солей также приводит к увеличению артериального давления.

Ольга Евтух, заместитель главного врача Минского городского кардиологического диспансера:

Если говорить еще о типе, наверное, это люди-руководители или люди, которые ведут очень активный образ жизни, которые на протяжении длительного времени суток должны какую-то ситуацию контролировать. Это необязательно должен быть руководитель. Самая типичная профессия – это водитель, когда он, допустим, сидит восемь часов за рулем и сознательно или на уровне подсознания должен контролировать ту ситуацию, в которой он находится.

Тоже существует такая статистика, что если у кого-то из родителей повышается давление, то у ребенка, как правило, развивается гипертензия в 25% случаев. Если у мамы и у папы, то уже в 50% случаев. Человек должен знать в плане контроля артериального давления, чего ему от своего организма ожидать в будущем.