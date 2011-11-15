Повышенное давление в Беларуси имеют более полутора миллиона человек

Артериальная гипертензия – знакомая большинству взрослых людей проблема. Кто из тех, кому за 30, не страдает от повышенного давления? К сожалению, большинство.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Если говорить о влиянии артериальной гипертензии на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, на смертность, то, наверное, переоценить это влияние достаточно сложно. Если говорить о распространенности артериальной гипертензии в мире, то она оценивается от 30-35 процентов до 40-45 процентов по разным странам мира. Уже сама распространенность говорит о том, что это большущая социальная проблема, большие затраты системы здравоохранения, большие затраты на лекарственные, медикаментозные терапии. Если говорить по Республике Беларусь, то практически более полутора миллиона населения имеют артериальную гипертензию. По городу Минску за прошлый год было зарегистрировано более 460 тысяч пациентов, у которых была выявлена артериальная гипертензия. С 2000 года по 2010 год выявляемость артериальной гипертензии увеличилась с 14% до 21% по республике, а если говорить по городу Минску, то мы уже практически достигли 30–31-процентной выявляемости артериальной гипертензии.