Повышенное давление. Тонометр для измерения давления дома: измеряем 2–3 раза, в процессе – не разговариваем

Для измерения давления достаточно иметь специальный измерительный прибор – тонометр. Из всего разнообразия моделей наиболее удобен автоматический, электронный тонометр. Ольга Евтух, заместитель главного врача Минского городского кардиологического диспансера:

Сфигмоманометр, или, как мы их называем сейчас, тонометры, абсолютно доступны. Те организации, аптеки, которые продают, они же могут и обучить на месте. Я знаю, что многие аптеки оборудованы приборами для измерения артериального давления. Человек, у которого есть предрасположенность к повышенному артериальному давлению, конечно, должен иметь такой аппарат дома.

В отличие от механического электронный тонометр сам накачивает воздух в манжету. Остается лишь надеть манжету на плечо, нажать кнопку и подождать. Все необходимые измерения тонометр сделает сам и выдаст на экране результат. Погрешность измерения давления электронным тонометром сведена практически к нулю. И все же в результате диагностики могут быть получены неточные цифры, если не соблюсти некоторые условия. Рузана Лукша, врач-кардиолог:

Положение расслабленное. Спина соприкасается со спинкой стула. Рука в расслабленном положении, ноги тоже, немножко вытянуты вперед, не скрещиваются. Измеряем 2–3 раза. Не разговариваем при этом. Во время измерения давления разговора быть не должно с Вашей стороны.

В помещении должно быть тепло и тихо. Сам человек должен находиться в спокойном состоянии. Рузана Лукша:

Перед измерением давления нельзя подниматься по лестнице, нельзя пить кофе, курить, принимать алкоголь. Исполнять любую какую-нибудь физическую нагрузку нежелательно. Этого не стоит делать, потому что давление будет выше. Главную роль в системе кровообращения человека играет сердце. Сокращаясь и расслабляясь, оно выбрасывает кровь в сосуды, называемые артериями. Кровь давит на стенки этих сосудов с определенной силой. Эта сила и называется артериальным давлением. Показания артериального давления записываются в виде двух цифр. Ольга Евтух:

Верхнее давление, которое кровь оказывает на стеночки артерий в период сокращений, называется систолическим давлением. Диастолическое давление – это давление, которое кровь оказывает на стеночки артерий в период расслабления. Принято записывать давление двумя цифрами: систолическое и диастолическое давление, его еще называют в народе верхним и нижним давлением. Допустимое давление 120/80. Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Когда мы измеряем артериальное давление, мы определяем, повышенное оно или неповышенное. Исходя из вот этих измерений, мы можем определить, достаточно ли нам критерий, чтобы поставить артериальную гипертонию или недостаточно. Прежде всего, мы измеряем артериальное давление, чтобы поставить этот диагноз. А вообще пациентам, даже здоровым, нужно измерять артериальное давление, чтобы убедиться, что у них нет артериальной гипертензии. А если повышаются цифры давления, то надо обращаться к врачу, чтобы решить вопрос: есть артериальная гипертензия или ее нет – и получить ту или иную терапию.