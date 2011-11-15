Повышенное давление. Поставлен диагноз «артериальная гипертония» - какие исследования пройти еще?

Надо еще установить риск развития сердечнососудистых осложнений.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Вот мы поставили артериальную гипертонию, сейчас врачам-кардиологам, кроме самого диагноза «артериальная гипертензия», надо еще установить риск развития сердечнососудистых осложнений. Тогда необходимо другие методы исследований, которые используются в кардиологии. Мы можем делать эхокардиографию. Это может быть УЗИ сосудов, когда мы определяем пораженность артерий атеросклерозом. Это может быть и велоэргометрическая проба. Это могут быть радиоизатопные методы исследований, когда мы определяем функцию почек, их задействованность, их пораженность.