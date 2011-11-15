Прямой эфир

Повышенное давление. Поставлен диагноз «артериальная гипертония» - какие исследования пройти еще?

15 ноября 2011 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надо еще установить риск развития сердечнососудистых осложнений.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Вот мы поставили артериальную гипертонию, сейчас врачам-кардиологам, кроме самого диагноза «артериальная гипертензия», надо еще установить риск развития сердечнососудистых осложнений. Тогда необходимо другие методы исследований, которые используются в кардиологии. Мы можем делать эхокардиографию. Это может быть УЗИ сосудов, когда мы определяем пораженность артерий атеросклерозом. Это может быть и велоэргометрическая проба. Это могут быть радиоизатопные методы исследований, когда мы определяем функцию почек, их задействованность, их пораженность.

Повышенное давление. Поставлен диагноз «артериальная гипертония» - какие исследования пройти еще?-1

Повышенное давление. Поставлен диагноз «артериальная гипертония» - какие исследования пройти еще?-3

Диагностика артериальной гипертензии позволяет не только оценить состояние органов-мишений, страдающих от высокого давления, она также помогает понять, из-за чего именно артериальное давление поднимается. Ведь такое повышение могут вызывать около ста различных заболеваний.

# Здоровье # Консультация врача # Заболевания сердечно-сосудистой системы

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2011 13:21

Повышенное давление. Тонометр для измерения давления дома: измеряем 2–3 раза, в процессе – не разговариваем

15 ноября 2011 13:21

Повышенное давление в Беларуси имеют более полутора миллиона человек

15 ноября 2011 13:21

Повышенное давление. Метод суточного мониторирования артериального давления