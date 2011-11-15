Повышенное давление? Пора отказываться от курения - иначе инфаркт и инсульт

Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Артериальная гипертензия не исключение.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Прежде всего, если мы говорим об артериальной гипертензии, то это контроль артериального давления. Контроль артериального давления позволяет нам добиться того, что не прогрессирует или не так быстро прогрессирует те осложнения, которые мы ожидаем от пациента. Прежде всего контроль артериального давления, уровня холестерина и липидов вообще, поскольку существуют вредные и полезные липиды. Соответственно, мы должны контролировать как уровень холестерина, так и фракции липидов в крови. Мы должны ограничить употребление соли, употребление алкоголя. Отказ, полный отказ от курения.

Движение — лучший тренер системы кровообращения, поэтому людям с повышенным давлением нужны регулярные физические нагрузки. Идеально подойдут здесь плавание, бег и ходьба.

Ольга Евтух, заместитель главного врача Минского городского кардиологического диспансера:

Нужно любить жить активно. Самая простая рекомендация, которую дают все кардиологи и терапевты, что нужно ходить не менее 40 минут в день в том темпе, чтобы была легкая отдышка, легкое сердцебиение. Желательно ежедневно. Если не получается, то хотя бы через день.

Первичная артериальная гипертензия — заболевание хроническое, а значит, пожизненное.

Марина Новикова, заведующая отделением функциональной диагностики:

Жить и можно, и нужно даже с артериальной гипертензией. Конечно, какой-то позитив должен присутствовать. На сегодняшний день тот арсенал лекарств, который присутствует в аптеке, не сопоставим с тем, который был 20 лет назад. В подавляющем большинстве случаев можно подобрать лечение. Либо это будет монотерапия, либо это будет комбинированная терапия.

Ни в коем случае нельзя прекращать прием лекарств, назначенных врачом для коррекции артериальной гипертензии. Это не только сделает лечение бесполезным, но и может быть опасно для вашего здоровья.

Александр Пацеев:

Мы достаточно длительно подбираем терапию. Каждому пациенту индивидуально подбирается терапия. Один — два месяца приема препаратов. Когда наступают улучшения, когда давление нормализуется, уже так не болит голова, какие-то другие симптомы исчезают, пациент решает, что вылечился и можно отменить препараты. Но как результат получается опять повышение давления, опять скачки давления. Как результат гипертонические кризы, которые как раз очень часто могут быть осложненными, осложняются инфарктами, инсультами. Получаются как бы качели. Давление то хорошее, нормальное, то опять высокое. Получается разрегулированность в организме, когда нарушаются регуляторные механизмы в еще большей степени. Потом достаточно сложно и подобрать терапию. Самое главное, что вот эти «качели» приводят к скорейшему развитию осложнений, сосудистых осложнений, которые мы можем ожидать у наших пациентов.