Повышенное давление. Питание для гипертоников

Не стоит забывать о привычках питания. К сожалению, многое из того, что мы любим, вредно для нашего здоровья.

Александр Пацеев, главный врач Минского городского кардиологического диспансера, главный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

По питанию, допустим, если взять некоторые вопросы, то это злоупотребление животными жирами, это недостаточное потребление фруктов и овощей, это недостаточное потребление клетчатки, это неправильное само по себе питание, поскольку диспропорциональное питание ведет к развитию атеросклероза.

Ольга Евтух, заместитель главного врача Минского городского кардиологического диспансера:

То есть, если вы кушаете мясо, то это, есть такое выражение, тощее, или постное, мясо. Это может быть курица, индейка, нежирная говядина, телятина. Можно свинину, но не жирные сорта. Субпродукты желательно вообще исключать. Если говорить об источниках белков, то это рыба. Рыба наоборот: чем она жирнее, тем она полезнее, потому что она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень благоприятно влияют на наш липидный обмен.

С артериальной гипертензией не совместимы кофе и сладости. И самое главное — ограничьте потребление соли.

Александр Пацеев:

Как правило, пациентам мы рекомендуем употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Это небольшое количество, поскольку большую часть соли мы потребляем с тем же хлебом, который, в общем-то, мы покупаем. Если говорить о строгом следовании требованиям по уровню потребления соли, то это практически недосоленная пища, которая должна готовиться в домашних условиях. Остальное количество соли мы потребляем уже с теми готовыми продуктами, которые есть. Это субпродукты, хлеб тот же и другие.