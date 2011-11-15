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Повышенное давление. Метод суточного мониторирования артериального давления

15 ноября 2011 13:21
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В течение дня цифры нашего артериального давления постоянно меняются. Картина этих колебаний может о многом сказать доктору. Получить такую информацию сегодня позволяет метод суточного мониторирования артериального давления.

Марина Новикова, заведующая отделением функциональной диагностики:
Суточное мониторирование артериального давления – объективный метод. При посещении врача у пациентов своеобразная реакция на белый халат. Очень многие пациенты дают завышенные цифры артериального давления. Это понятие «феномен белого халата». Когда же пациент имеет на себе аппарат суточного мониторирования, он не реагирует на доктора. Мы регистрируем те повышения артериального давления, которые есть в действительности. Измерения происходят днем и ночью. Все это записывается, регистрируется, потом выдается в расширенном формате очень достоверная информация для врача.

Фото. Артериальная гипертензия. Марина Новикова

# Здоровье # Консультация врача

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