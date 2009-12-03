Прямой эфир

Повышенная и частая усталость может быть вызвана вирусом

03 декабря 2009 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К такому выводу пришел в ходе исследований научный коллектив из американского Института Уайтмора-Петерсона (штат Невада).

Ученые установили, что у людей, страдающих хронической усталостью, в крови находится вирус, известный как XMRV. Он имеет животное происхождение, но обладает способностью жить в человеческом организме.

Как оказалось, у 67% жалующихся на сильную и постоянную физическую и психологическую усталость, в крови имеется этот вирус. Установлено также, что вирус XMRV ослабляет и изнуряет иммунную систему человека, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате нынешнего открытия американских ученых созданы условия для того, чтобы усталость считать болезнью и лечить ее, отмечают специалисты.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
02 декабря 2009 09:13

Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине

01 декабря 2009 06:54

Всемирный день борьбы со СПИДом

В Кобрине открылся новый аквапарк
30 ноября 2009 08:49

В Кобрине открылся новый аквапарк