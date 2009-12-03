Повышенная и частая усталость может быть вызвана вирусом

К такому выводу пришел в ходе исследований научный коллектив из американского Института Уайтмора-Петерсона (штат Невада).

Ученые установили, что у людей, страдающих хронической усталостью, в крови находится вирус, известный как XMRV. Он имеет животное происхождение, но обладает способностью жить в человеческом организме.

Как оказалось, у 67% жалующихся на сильную и постоянную физическую и психологическую усталость, в крови имеется этот вирус. Установлено также, что вирус XMRV ослабляет и изнуряет иммунную систему человека, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате нынешнего открытия американских ученых созданы условия для того, чтобы усталость считать болезнью и лечить ее, отмечают специалисты.