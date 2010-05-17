Повышение стоимости сигарет позволит на 25% снизить смертность от курения — ВОЗ

По словам Егора Зайцева, повышение цен на табачные изделия — одна из эффективных мер, направленных на снижение потребления табака в обществе. О важности этого говорит много фактов. В частности, табак является причиной шести из восьми лидирующих факторов смертности в мире.
Егор Зайцев рассказал и о других мерах, направленных на снижение количества курящих. Среди них — полный запрет на рекламу и продвижение табачных изделий, защита людей от табачного дыма в общественных местах, информирование населения о вреде табакокурения, оказание помощи тем, кто хочет бросить курить.
Егор Зайцев напомнил, что девиз нынешней республиканской акции «Беларусь против табака» — «За красоту женщин и здоровье детей!». В мире курят 20% женщин, и в последнее время все больше представительниц прекрасного пола начинают курить.
С этим согласился и главный нарколог Минздрава Алексей Александров. По его мнению, одна из причин того, что все больше женщин страдают этой пагубной привычкой — активная маркетинговая кампания табачных производителей. «Реклама сигарет, которая часто размещена на страницах глянцевых женских журналов, говорит о том, что курить — это модно, гламурно и стильно. И это является причиной того, что молодая девушка берет в руки сигарету», — сказал Алексей Александров.Главный нарколог выразил сожаление, что наряду с рекламой табачных изделий в таких глянцевых журналах не удается разместить антирекламу. Алексей Александров напомнил, что 90% курильщиков страдают никотиновой зависимостью. Зачастую такие люди нуждаются в медицинской помощи. Как рассказал специалист, в Беларуси зарегистрировано три лекарственных препарата, которые помогают бросить курить. Алексей Александров призвал всех, кто курит, хотя бы на один день во время акции «Беларусь против табака» не курить и тем самым внести свой вклад в борьбу с табакокурением, сообщает БЕЛТА.