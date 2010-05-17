Повышение стоимости сигарет позволит на 25% снизить смертность от курения — ВОЗ

Повышение на 70% цен на сигареты позволит на 25% снизить смертность от болезней, вызываемых курением.

По словам Егора Зайцева, повышение цен на табачные изделия — одна из эффективных мер, направленных на снижение потребления табака в обществе. О важности этого говорит много фактов. В частности, табак является причиной шести из восьми лидирующих факторов смертности в мире.

Егор Зайцев рассказал и о других мерах, направленных на снижение количества курящих. Среди них — полный запрет на рекламу и продвижение табачных изделий, защита людей от табачного дыма в общественных местах, информирование населения о вреде табакокурения, оказание помощи тем, кто хочет бросить курить.

Егор Зайцев напомнил, что девиз нынешней республиканской акции «Беларусь против табака» — «За красоту женщин и здоровье детей!». В мире курят 20% женщин, и в последнее время все больше представительниц прекрасного пола начинают курить.

С этим согласился и главный нарколог Минздрава Алексей Александров. По его мнению, одна из причин того, что все больше женщин страдают этой пагубной привычкой — активная маркетинговая кампания табачных производителей. «Реклама сигарет, которая часто размещена на страницах глянцевых женских журналов, говорит о том, что курить — это модно, гламурно и стильно. И это является причиной того, что молодая девушка берет в руки сигарету», — сказал Алексей Александров.