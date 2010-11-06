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Повторение одного и того же сна: о чем это говорит?

06 ноября 2010 14:26
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Как избавиться от этого состояния?

Ольга Прокопьева, заведующая амбулаторного отделения пограничных состояний № 1, врач-психотерапевт Минского городского центра пограничных состояний:
Психоанализ рассматривает сон как работу нашего бессознательного, в котором хранится выдавленная, неосознанная, необработанная информация из нашей жизни. Повторение одного и того же сна может свидетельствовать о наличии какой-то значительной и нерешенной психологической проблемы, о которой сон и сигнализирует в символической форме.

Разобраться с проблемой может помочь врач-психотерапевт или психолог, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# Здоровье

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