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Повсеместная вакцинация против гриппа стартует в Беларуси на этой неделе

22 октября 2009 11:17
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Полным ходом идет вакцинация в Минске, а в республике она стартует уже на этой неделе, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан.

По словам замминистра, общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике находится приблизительно на уровне прошлого года. «Что же касается вируса гриппа A/H1N1, то процент его циркуляции по отношению к общему количеству тех вирусов, которые сегодня есть в нашей стране, составляет около 5%. И ведет он себя, повторю слова одного своего коллеги, интеллигентно: в нашей стране вирус не набрал силы, не обладает достаточной патогенностью, мы не наблюдаем смертельных случаев», - отметила Валентина Качан.

Она добавила, что в республике проводится полный комплекс профилактических мероприятий по подготовке к эпидсезону, запланированных Минздравом. «Думаю, что мы будем полностью готовы к подъему заболеваемости вирусными инфекциями, который ожидается в конце октября - начале ноября», - сказала Валентина Качан. В настоящее время на территории республики циркулируют вирусы гриппа А, аденовирусы, парагрипп, смешанные инфекции. Пока не было зафиксировано случаев вируса гриппа В, сообщает БЕЛТА.

# Здоровье

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