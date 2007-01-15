Потребность в инсулине будет обеспечена отечественным генно-инженерным препаратом

В Беларуси в 2007 году потребность в инсулине во флаконах на 75% будет обеспечена отечественным генно-инженерным препаратом. Его производство началось в конце прошлого года на предприятии "Белмедпрепараты". Инсулин изготавливается из импортной субстанции и по качеству соответствует всем мировым стандартам. Однако полностью отказываться от импортного аналога в будущем наша страна не станет, так как реакция организма каждого человека на препарат одного и того же производителя очень индивидуальна. Ежегодно Беларуси необходимо примерно 416 тысяч флаконов инсулина. Импортные поставляют в республику из Дании, Германии и США.