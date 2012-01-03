Пострадавшие от гололёдной травмы могут получить компенсацию на лечение

Новости Беларуси. В Беларуси уже появились первые пострадавшие от гололедных травм. Падения спровоцировали скользкие тротуары во дворах и на улицах.

Как правило, на первом месте среди зимних травм — ушибы и повреждения связок, далее идут различные переломы и вывихи. Особенно чреваты падения для пожилых людей, так как ломкость костей в таком возрасте высока. Медики также советуют модницам в гололед забыть о высоких каблуках.

К слову, пострадавшие могут получить компенсацию на лечение в случае гололёдной травмы. При этом действовать они должны как при ДТП. В частности, направить заявление в адрес организации, которая обслуживает злополучный участок улицы. После расследования виновника обяжут выплатить компенсацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..