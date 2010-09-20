Поставка полного пакета вакцин будет в конце сентября

С чем связано столпотворение в поликлиниках: с сезонным обострением или с чем-то более серьезным?

Сегодня действительно несколько увеличилось количество посещений врачей. Это связано, во-первых, с тем, что наступил новый учебный год и все начали оформлять медицинские справки; во-вторых, отмечается незначительный подъем сезонной заболеваемости. Мы отслеживаем эту ситуацию еженедельно. По сравнению с прошлой неделей этот подъем составил 3 %.

При каких симптомах следует идти в поликлинику? И стоит ли отсиживаться дома, если наблюдаются такие симптомы, как насморк, кашель, першение в горле?

Если заболевания протекают в легкой форме, необходим постельный режим и обильное питье. В поликлинику можно не обращаться. Можно просто позвонить своему участковому терапевту или в консультативный кабинет и получить совет. При ухудшении состояния следует обратиться в медицинское учреждение.

Стоит ли практиковать народные методы лечения?

Эти методы всегда помогали и будут помогать на начальной стадии заболевания. Настой ромашки, корень женьшеня, малина, лимоны – народные средства, которые помогают улучшить состояние во время болезни.

Защиту от сезонного гриппа получили около 700 жителей Минска. И это при том, что вакцинация стартовала в начале сентября. Насколько эффективна такая прививка?

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики заболеваний. На протяжении последних пяти лет процент вакцинированных минчан возрос до 12 %. В этом году мы ставим задачу довести этот процент до 20. Поставка полного пакета вакцин будет к концу сентября.

Медики говорят, что грипп бывает разным. От какого его вида Вы посоветуете «застраховаться»?

Вакцина, которая поставляется в Беларусь, проходит различные исследования и утверждается на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Всех ли лекарств достаточно в аптеках и удастся ли избежать прошлогоднего ажиотажа в покупке медикаментов?

Больших проблем с поставкой лекарств не будет. Министерство здравоохранения совместно с местными органами управления работает в этом направлении. Планируется поставлять лекарственные средства, исходя из уровня заболеваемости.

Во всех ли поликлиниках действует система заказа талонов через интернет?

Такая система существует достаточно давно, более трех лет. Такая возможность предусмотрена во всех поликлиниках, кроме реконструированных, так как там эта система еще только вводится .

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